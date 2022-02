Nederlander in gecrasht vliegtuigje IJsland, Kustwacht duikt naar mogelijk lichaam

In het wrak van het sportvliegtuigje dat tijdens een sightseeing-vlucht boven IJsland crashte in een meer bevinden zich geen lichamen van de vier inzittenden, zo maakte de politie zaterdagavond bekend.



Nu lijkt de politie iets op het spoor te zijn. ,,Een echo van een onderzeeër laat iets zien dat de omtrek van een menselijk lichaam zou kunnen zijn”, vertelt korpschef Oddur Árnason aan de IJslandse krant Morgunblaðið. ,,De Kustwacht en de special forces gaan dit verder onderzoeken.”

Nederlander

Aan boord bevonden zich naast de IJslandse piloot drie toeristen onder wie een 27-jarige Nederlander die in België woonde. Foto’s die een onderwaterrobot zaterdag van het wrak maakte, hebben volgens de politie duidelijk gemaakt dat de inzittenden het toestel ‘vrijwillig’ verlieten nadat het in het water was terechtgekomen.

De Cessna C172 bevindt zich volgens de politie ongeveer een kilometer van de plek waar de afstand tot het land het kortst is. Zoekteams met zo'n 50 tot 70 personen, geassisteerd door politie en reddingsbrigade met speurhonden, drones, boten en jetski's, zoeken sinds zondag 10.00 uur op en rond het meer naar de lichamen van de slachtoffers. Daarbij worden ook een helikopter van de kustwacht, duikers en een onderwaterrobot met sonar van het bedrijf Teledyne Gavia, luidt het in een verklaring op de politiewebsite.

Storm

De tijd moet optimaal worden benut omdat de weersvooruitzichten voor morgen slecht zijn. Het IJslandse weerbureau heeft code oranje afgegeven vanwege een storm die gepaard zal gaan met veel neerslag. De zoekteams speurden de rotsachtige oevers van het meer zaterdag ook al af maar zonder succes.

De kustwacht lokaliseerde het eenmotorige vliegtuigje vrijdagavond omstreeks 23 uur in het Thingvallavatn-meer in het zuiden van IJsland en liet daarna een onderwaterrobot afdalen die het wrak inspecteerde. De bergingsoperatie belooft volgens de politie ‘technisch complex’ te worden. ‘De komende dagen zullen worden gebruikt om de operatie goed voor te bereiden. Dat is belangrijk want ze brengt grote gevaren met zich mee voor het bergingsteam.’ De weersomstandigheden bepalen wanneer de operatie kan plaatsvinden. ‘We hebben twee dagen nodig’, aldus de verklaring.

Fotorondvlucht

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Er werd geen noodsignaal of waarschuwing van de piloot ontvangen. Hij was volgens IJslandse media zeer ervaren. Het gaat om de 49-jarige Haraldur Diego, een van de meest prominente vliegeniers van IJsland en voorzitter van de IJslandse vereniging van vliegtuigeigenaren en piloten (AOPA). Hij was tevens een pionier op het gebied van fotorondvluchten. Onder zijn alter ego volcano pilot plaatste hij regelmatig foto's op zijn website, Twitter en Instagram.

‘Ik kijk uit naar de dagen van de zomer (minder winter). Elke dag 12 minuten extra daglicht maakt wel degelijk een verschil. De lange donkere dagen zijn bijna voorbij en binnenkort hebben we geen echte nacht meer. Krijgt de duisternis ons te pakken? Natuurlijk! Hoe gaan we ermee om? Ik weet het niet’, schreef hij in zijn laatste bericht op Instagram bij een foto van wat lijkt op een meer met besneeuwde rotsen.

Haraldur steeg donderdag rond het middaguur op voor een rondvlucht met drie buitenlandse toeristen. Buiten de Nederlander vlogen twee inwoners van België mee. Een van hen was volgens Het Nieuwsblad een 32-jarige avonturier en skydiver uit het Waalse Lasne. Zijn nationaliteit is nog niet bekend. De andere zou een Amerikaan zijn. Het laatste contact met het sportvliegtuigje was volgens de IJslandse kustwacht ongeveer een uur na vertrek, toen was het weer goed. De inzittenden hebben niets meer van zich laten horen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Volcanopilot (@volcanopilot) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.