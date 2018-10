Nederlander in Nepal vergeet visum, 3,5 jaar cel dreigt

Brexit-deal officieel niet rond, EU-onderhande­laar krijgt meer tijd

0:48 De 27 EU-leiders geven hun brexitonderhandelaar Michel Barnier meer tijd om met het Verenigd Koninkrijk een akkoord te bereiken over de scheiding en toekomstige relatie met de Europese Unie. Op een speciale ‘brexittop’ in Brussel wist de Fransman de 27 te overtuigen dat een deal met kalmte en geduld mogelijk is maar dat de tijd nog niet helemaal rijp is.