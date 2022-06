Nederlander krijgt elf jaar cel wegens afpersen Spaans meisje (13) voor seksvideo's via WhatsApp

Een 28-jarige Nederlander is in het noordwesten van Spanje veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11,5 jaar wegens grooming. Hij perste een 13-jarig meisje uit La Coruña maandenlang via WhatsApp af met kinderpornografisch materiaal dat hij van haar had, meldt de nationale politie.

De moeder van het meisje bracht de zaak aan het rollen. Ze deed in 2020 aangifte na het ontdekken van de grooming, een proces waarbij een dader het vertrouwen wint van een slachtoffer met het doel haar of hem seksueel te misbruiken of pornografisch materiaal van haar of hem te maken.

De vrouw kreeg naar eigen zeggen argwaan doordat haar dochter vreemd gedrag vertoonde met haar mobieltje. Dat gebruikte ze vrijwel permanent om het toestel daarna telkens uit te zetten en in een doos te bewaren. Daarop besloot ze de in het telefoontje opgeslagen inhoud te onderzoeken, schrijft La Voz de Galicia. Zo ontdekte de moeder dat haar dochter het slachtoffer was van bedreigingen en dwang via WhatsApp. De afzender dwong de tiener video’s met seksuele inhoud te sturen, wat ze minstens zes keer deed.

Seksueel getinte foto

Onderzoek door de nationale politie wees volgens de krant uit dat het meisje via Instagram contact had opgenomen met een Instagram-gebruiker die zich voordeed als minderjarige. Daarna begonnen ze te communiceren via WhatsApp, van waaruit de minderjarige haar gesprekspartner een persoonlijke en seksueel getinte foto stuurde. Na ontvangst ervan, onthulde hij zijn ware identiteit en begon haar te dreigen met het tonen van de foto aan haar familie en vrienden als ze hem niet meer gelijksoortige afbeeldingen zou sturen. Bovendien liet hij de minderjarige geloven dat hij haar telefoon had geïnfecteerd met software waarmee hij toegang kon krijgen tot alle opgeslagen inhoud.

Met deze bedreigingen slaagde de man erin de minderjarige ertoe te brengen hem video’s van seksuele aard te sturen met instructies over hoe ze te maken, waarbij hij een minimumduur oplegde voor elke opname en specifieke tijdstippen van de dag waarop ze de afbeeldingen naar hem moest sturen. Daarbij beledigde en vernederde hij het meisje, viel haar lastig en gebruikte agressieve taal.

Na verloop van tijd kon het meisje de druk niet meer aan en blokkeerde ze de telefoonnummers van de man. Die slaagde er desondanks in weer contact met haar opnemen via WhatsApp. Ook probeerde hij weer contact met haar te krijgen via Instagram-berichten, telefoontjes en zelfs sms-berichten.

Strafblad

Het cybercrime-team van de politie in La Corña A Coruña wist de afperser enkele maanden na de aangifte door de moeder van het slachtoffer te identificeren. Dat gebeurde in samenwerking met politiekoepel Interpol. Het bleek te gaan om een 28-jarige Nederlander met een strafblad in zowel Nederland als Spanje voor verschillende misdrijven tegen personen. Het Openbaar Ministerie in la Coruña vaardigde vervolgens een Europees arrestatiebevel tegen hem uit. na zijn aanhouding in Nederland, in 2021, werd hij overgeleverd aan Spanje.

Enkele weken geleden begon het proces tegen hem voor de rechtbank in La Coruña. Die veroordeelde de Nederlander vrijdag. Ze achtte de twintiger schuldig aan digitaal kinderlokken met als doel kinderpornografisch materiaal te produceren én seksuele agressie jegens een kind onder de 16 jaar.

Voorzorgsmaatregelen

De Spaanse nationale politie roept ouders op voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van grooming. ‘Let op veranderingen in houding ten opzichte van het gebruik van mobiele telefoons bij minderjarigen gekoppeld aan plotselinge sociale terugtrekking. Het kunnen symptomen zijn van een mogelijke situatie van intimidatie op internet’. Het is volgens de politie essentieel om minderjarigen twee dingen te leren: dat mensen op het internet niet altijd zijn wie ze zeggen te zijn én dat ze in de virtuele wereld niets moeten doen wat ze in de fysieke wereld ook niet zouden doen.

‘Contacten kunnen bijvoorbeeld gelegd worden via sociale netwerksites of chatprogramma’s, maar ook sms en e-mail valt hieronder. Een volwassene kan zich voordoen als minderjarige om contact met het kind te krijgen, maar dit gebeurt (lang) niet altijd', zo staat op de website van de Nederlandse politie.