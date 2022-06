Nederlander krijgt elf jaar cel wegens digitaal afpersen van Spaans meisje (13) voor seksfoto's

De moeder van het meisje bracht de zaak aan het rollen. Ze deed aangifte nadat ze de grooming, een proces waarbij een dader het vertrouwen wint van een slachtoffer met het doel haar of hem seksueel te misbruiken of pornografisch materiaal van haar of hem te maken, ontdekte. Onderzoek door het cybercrimeteam van de politie in La Coruña in samenwerking met Interpol leidde in 2020 tot de identificatie van de Nederlander. Hij werd een jaar later overgeleverd aan Spanje nadat een Europees arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd.