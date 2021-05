Nederlander met machinepistool en metaaldetector veroorzaakt ophef in Luxemburg

Cycloon Tauktae aan land gekomen in India, 200.000 mensen geëvacu­eerd

17 mei Cycloon Tauktae is maandag aan land gekomen in de Indiase deelstaat Gujarat. De autoriteiten hebben meer dan 200.000 mensen geëvacueerd, omdat de cycloon de zwaarste in zeker twintig jaar zal zijn voor dit kustgebied.