Nederlander op 'toilet tour' door Noord-India

In zijn reisverslagen belicht Leijnse naast de properheid van de toiletten en de gezondheidseffecten ook de plaatselijke toilethumor en -verhalen. Elke dag bevraagt de Nederlander verschillende groepen mensen waaronder ouderen, kleine kinderen, tieners, mannen, vrouwen en regeringsvertegenwoordigers. Hij wil details verzamelen over hoe ze handelen bij de 'roep van de natuur nummer 1 en nummer 2'. De gedachte achter dit 'out of the box' project is om vanuit de ogen van een buitenstaander te kijken wat de plaatselijke bevolking vindt van de sanitatie- en hygiëneprojecten en welke impact die projecten hebben op hun leven. Daarom maakt Leijnse met zijn mobieltjes ook filmpjes die hij post op de website van de organisatie die hem uitnodigde en op platforms zoals Twitter, Facebook en Instagram.

Toiletreis

Leijnse houdt volgens The Hindustan Times van Bollywood-films, zingt Mukesh-liedjes en verdiepte zich twee jaar in het Sanskriet (Oud-Indisch). Hij is gisteren begonnen aan zijn toiletreis. Die duurt twaalf dagen en brengt hem naar plekken waar de Finish Society (Financial Inclusion Improves Sanitation & Health) actief is. Daaronder vallen Udaipur en Dungarpar in de deelstaat Rajasthan, Agra, Varanasi en Lucknow in de staat Uttar Pradesh en Darbhanga in de deelstaat Bihar.