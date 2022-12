Nederlander overleeft bizar kitesurfongeluk in Zuid-Afrika niet

met video Voormalige paus Benedictus XVI (95) overleden

Emeritus paus Benedictus XVI is overleden. Hij stierf vanmorgen op 95-jarige leeftijd in klooster Mater Ecclesiae in het Vaticaan, waar hij sinds zijn aftreden in 2013 woonde. Benedictus, die tot zijn aantreden in 2005 door het leven ging als Joseph Ratzinger, was de afgelopen dagen ernstig ziek.

12:33