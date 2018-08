Nederlander overleeft rivierdrama Italië: We hadden geen tijd meer

In de kloof waren volgens Italiaanse media op dat moment in ieder geval twee groepen van achttien wandelaars aanwezig. Daarnaast waren mogelijk wandelaars op pad met niet erkende gidsen of zelfs zonder gids. De kloof is vrij toegankelijk.



Degenen in de kloof die het natuurgeweld overleefden, doen hun verhaal in Italiaanse media. ,,Er kwam opeens een lawine van water aan'', zegt de Nederlandse wandelaar huilend tegen Corriere della Calabria. ,,We hadden geen tijd meer om iets te doen. Ik had echt geluk. Het was ongelooflijk, de hel. Ik ben echt sprakeloos en ik huil om de mensen die zichzelf niet konden redden.'' Volgens het medium heeft de man een verband om zijn hoofd. Andere media melden dat hij later met een bekkenfractuur naar een ziekenhuis is vervoerd.