Nederlander riskeert vijf jaar cel nadat hij kindje (2) zo mishandelde dat het negen dagen in coma lag

Ryan D. (29) had een relatie met de moeder van de tweejarige jongen. Hij ging daarom elk weekend vanuit Nederland naar Bissegem, waar de vrouw woonde. Al snel zorgde hij ook voor het tweejarige zoontje, met wie hij ook vaak alleen was. ,,Eind mei kwam de moeder al een paar keer naar het ziekenhuis omdat haar zoontje zware verwondingen had opgelopen, maar een verklaring kon ze nooit geven”, zei het lokale Openbaar Ministerie.



,,Op drie juni was het Ryan die samen met de oma van het kindje de jongen zwaargewond binnenbracht in het ziekenhuis. Vanaf daar werd het kindje overgebracht naar het ziekenhuis in Gent waar hij in een comateuze toestand binnenkwam met een hersenbloeding en werd hij meteen geopereerd.”