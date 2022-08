Nederlander runde explosievenwerkplaats in Spanje

Parijse hond krijgt apenpokken van baasjes

In Parijs is voor zover bekend een eerste geval van apenpokken geconstateerd bij een hond die het van een van zijn baasjes kreeg, schrijft het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet. Het gaat om een Italiaanse windhond van vier jaar oud die bij zijn baasjes in bed slaapt.

