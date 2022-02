Nederlander vertrekt ‘net op tijd’ uit Zuid-Oekraïne, waar 18 doden vielen door raketaanval

Bij een raketaanval in Odessa in het zuiden van Oekraïne zijn vanochtend zeker achttien mensen om het leven gekomen. Het gaat om tien vrouwen en acht mannen. De Nederlander Dirck Smits van Oyen was net op tijd uit het plaatsje vertrokken toen de aanslag gebeurde. ,,Het is werkelijk verschrikkelijk wat hier gebeurt. Poetin is compleet gek geworden”, vertelt Smits van Oyen aan deze site.

De Nederlandse ondernemer is rond het middaguur in Kiev aangekomen, waar hij samen met zijn echtgenoot al jaren woont. Volgens Oekraïense functionarissen zijn Russische militairen in voertuigen vanuit Belarus de regio rond de Oekraïense hoofdstad binnengedrongen. Met helikopters wordt een vliegveld bij Kiev aangevallen.

,,Wij wonen net buiten de ring, dus we zitten hier veilig”, laat hij telefonisch weten. ,,Hier is het relatief rustig. We voelen ons veilig, maar of we dat daadwerkelijk zijn is lastig in te schatten. We hebben alvast voorzorgsmaatregelen genomen mocht het hier helemaal uit de hand lopen. Kiev verlaten zal lastig worden, omdat er enorme files rond de hoofdstad zijn ontstaan.”

Invasie

In Kiev klonk langere tijd het luchtalarm. Lokale media melden dat inwoners van de stad al naar de schuilkelders trekken. ,,Mijn echtgenoot is nog thuis bij ons in Kiev en maakt melding van vuurballen en explosies. Het is een beangstigende situatie”, vertelde Van Oyen eerder vanochtend, toen hij nog in Odessa was. ,,Ook hier hoor ik knallen en explosies. Ik werd er wakker van.”

Smits van Oyen woont met zijn echtgenoot al vele jaren in Kiev en is eigenaar van een groot akkerbouwbedrijf. Met de oorlog die nu in zijn land is uitgebroken lijkt dat allemaal even bijzaak. ,,De invasie van vannacht is een voorbode van ergere dingen die ons land staan te gebeuren. Poetin wil Oekraïne tot overgave dwingen en zal niet rusten tot hem dat is gelukt. Zo werken psychopaten nou eenmaal.”

Rusland stelt dat de Oekraïense luchtverdediging en luchtmacht zijn uitgeschakeld bij de aanvallen die Rusland vannacht is begonnen. Het voornaamste doel op de grond lijkt vooralsnog te zijn Oost-Oekraïne in handen te krijgen. In de oostelijke provincie Loehansk rukken Russische militairen op. Ooggetuigen spreken van tal van gesneuvelde Oekraïense militairen.

Quote Poetin wil Oekraïne tot overgave dwingen en zal niet rusten tot hem dat is gelukt. Zo werken psychopa­ten nou eenmaal Dirck Smits van Oyen, maakt zich klaar voor vertrek uit Oekraïne

Ontvluchten

Smits van Oyen ziet geen andere keus dan om Kiev te ontvluchten. ,,We bereiden ons vandaag voor op een vertrek. Mijn echtgenoot zegt dat er al enorme files rondom de hoofdstad ontstaan. Kennelijk zijn meerdere mensen bang om wat er te gebeuren staat. De verwachting is dat Oekraïne zich zal verzetten, maar tegen welke prijs? Dat is nu de vraag. Het is niet alleen een zwarte dag voor ons land, maar voor de hele wereld. We zijn gewoon in staat van oorlog, en ik vrees dat het niet bij Oekraïne ophoudt.”

Bij de Nederlandse ambassade in de Oekraïense stad Lviv hebben 141 landgenoten zich geregistreerd als verblijvend in het land. Hoogstwaarschijnlijk zitten er nog meer Nederlanders in het door Rusland binnengevallen Oekraïne. ,,Dit is de informatie die wij nu hebben”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Het ministerie roept Nederlanders op Oekraïne te verlaten als dit veilig kan. Ook roept de woordvoerder alle Nederlanders in het land op zich te registreren bij de ambassade, maar ook weer af te melden in het geval van vertrek. ,,Zodat we een zo actueel mogelijk beeld hebben.”

Volgens de woordvoerder hebben vooralsnog ‘slechts enkele Nederlanders’ zich gemeld bij het steunpunt van de ambassade. Die kan hulp verschaffen met bijvoorbeeld de reisdocumentatie die nodig is om Oekraïne te verlaten. Bij het callcenter van Buitenlandse Zaken over reisadviezen hebben donderdag tientallen mensen gebeld over de situatie in Oekraïne, aldus de zegsman.

Bekijk hier onze video's over de oorlog in Oekraïne: