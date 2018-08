Nederlanders in Portugal gebukt onder extreme hitte: Te warm om iets te doen

Met temperaturen die boven de 45 graden uitkwamen, was Portugal vandaag het warmste land van Europa. Nederlandse vakantiegangers in het Zuid-Europese land moesten noodgedwongen hun plannen aanpassen. ,,We proberen nu vooral 's nachts dingen te doen."

Het spande er vandaag om of Portugal het Europese hitterecord van 48 graden zou gaan verbreken. Dat record bleef uiteindelijk in handen van Griekenland, maar desalniettemin tikte de thermometer in het Portugese plaatsje Alvega vandaag maar liefst 46,6 graden Celsius aan. Daarmee was Portugal vandaag het warmste land van Europa.



De extreme hitte maakte dat vakantiegangers noodgedwongen hun plannen moesten omgooien. De Amsterdamse Kelly Buth viert momenteel samen met haar vriend Patricio vakantie in het plaatsje Montijo, waar het vandaag 44 graden werd. Vanwege de hitte besloot ze het echter rustig aan te doen vandaag.



Kelly: ,,Het is gevaarlijk om ‘veel’ te doen. Vanochtend heb ik een ijsbad genomen en ik lig al de hele dag op een leren bank. Ik ging vanmiddag wel eventjes naar een winkelcentrum, maar ik ben alleen daar naartoe gegaan om iets te eten en omdat de airco zo goed is daar."

Volledig scherm Kelly en Patricio © Privéfoto

Hitteklap

Ze gaat verder: ,,Toen ik van het winkelcentrum naar buiten liep voelde het als een klap. Een enorme hitteklap. Ook is de lucht niet blauw , in de buurt zijn waarschijnlijk branden ontstaan door de hitte. De planning voor vandaag was om naar het strand te gaan , maar daar is het veel te heet voor. Je ziet ook bijna geen mensen op straat omdat het gewoon gevaarlijk is om iets te doen."



De twee hebben een originele oplossing gevonden. ,,Het klinkt raar, maar mijn vriend en ik proberen de laatste warme dagen vooral 's nachts dingen te doen zoals opruimen, eten maken of halen. Dan is het koeler, maar nog steeds warm. De afgelopen 2 dagen hebben we 's nachts gegeten en gedoucht en opgeruimd omdat het overdag gewoon te warm is."

Quote Toen ik van het winkelcen­trum naar buiten liep voelde het als een klap

Volledig scherm Via sms kreeg Eric een waarschuwing voor bosbranden © Privéfoto

Luieren

Eric Herben uit Emmen heeft een soortgelijke tactiek. Hij is momenteel met zijn gezin in de buurt van Alcobaca, niet ver van Lissabon. ,,Als we wat willen ondernemen, dan doen we dat vroeg. Maar de laatste dagen doen we niet veel meer dan zwemmen en luieren. Daar is vakantie dan ook voor."



Hij vervolgt: ,,Gisteren was het 39 graden, vandaag ook. Aan het strand was het goed te doen, maar in het binnenland is het veel warmer. De wind is warm en geeft nauwelijks verkoeling. Alleen in het zwembad is het goed uit te houden. Veel drinken en niet te veel doen dus. Net als de Portugezen. Het wordt 's nachts niet kouder dan 25 graden. Plaknachten dus." Via sms kreeg hij zelfs een berichtje om hem te waarschuwen voor bosbranden.

Quote Alleen in het zwembad is het goed uit te houden

Koeler

Volgens weerman Raymond Klaassen van Weerplaza kunnen de Nederlanders in Portugal vanaf dinsdag weer wat meer doen. Hij vertelt: ,,Vanaf dinsdag komt de luchtstroom daar weer wat meer vanaf de oceaan, waardoor het wat afkoelt. Het wordt dan nog zo'n 30-35 graden. In het binnenland van Spanje kan het die dag nog wel tussen de 35 en 40 graden worden."



De warme luchtstroom, afkomstig uit Afrika, komt vanaf die dag echter onze kant uit, waardoor het ook hier erg warm kan worden. Klaassen: ,,De lucht koelt wel iets af, maar dinsdag kan het ook hier boven de 35 graden worden. Het Europese record van 48 graden (behaald in Athene in 1977, red.) gaan we echter nergens meer verbreken."

Volledig scherm Een toerist zoekt verkoeling in een fontein in Lissabon. © REUTERS