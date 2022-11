Nederlanders na nacht in vrieskou gered uit onherbergzaam gebergte in Bosnië: ‘We werden wel bang’

Twee Nederlanders zijn met de schrik vrijgekomen, nadat ze gisteren verdwaalden in de onherbergzame Bosnische bergen. Na een angstige nacht in de vrieskou werden ze gered door de massaal uitgerukte Bosnische hulpdiensten.

Pas afgestudeerden Chiel de Groot en Eline Aarts (beiden 25) uit Rotterdam zijn op roadtrip door de Balkan. Dinsdag besloten ze een wandeling in het gebergte Visocica te maken, zo’n 50 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Sarajevo. ,,De route hadden we van internet geplukt. Maar we raakten de weg kwijt, en aan het eind van de middag werd het donker”, vertelt De Groot. ,,Om vier uur waren we het pad helemaal kwijt”, vult Aarts aan.



,,We probeerden wel vijf strategieën, de rivier proberen te volgen bijvoorbeeld, of recht tegen de berg opklimmen. Maar dat was te moeilijk. Nergens kwamen we een plaatsje tegen. Wel watervallen, waardoor we weer terug moesten. Toen beseften we dat we gered moesten worden”, legt De Groot uit. Maar de twee hadden in het moeilijk toegankelijke gebied geen bereik. ,,We bedachten dat we zo hoog mogelijk moesten komen, om signaal op te vangen.” Uiteindelijk lukte het na uren klimmen om tegen tien uur gisteravond het noodnummer te bellen.

Groot alarm

De Bosnische hulpdiensten sloegen meteen groot alarm. ,,De twee stuurden via hun telefoon hun locatie. Daaraan konden we zien dat ze bij een gevaarlijk ravijn terecht waren gekomen”, verklaart Fahrudin Dobraca, directeur van een bergreddingsdienst van Sarajevo, die die hele nacht een operatie met veertien reddingswerkers leidde - allen vrijwilligers. ,,We hebben gezegd dat ze indien mogelijk niet van hun plek moesten gaan. Daarna was hun batterij leeg en verloren we het contact.”

Behalve diverse reddingsdiensten met honden hielp ook de politie mee met de zoektocht, en werd EU-vredesmacht Eufor om assistentie gevraagd. ,,Hun auto troffen we aan in het dorp Bobovica. Het gebied waar ze vanuit daar heen waren gelopen, is zeer onherbergzaam, met bergtoppen tot 2.000 meter hoog. Het vroor er vannacht drie graden, op de plek waar de Nederlanders zaten misschien wel zes”, verklaart Dobraca de haast.

De Groot en Aarts probeerden zich intussen warm te houden. ,,We zaten op een open plek, op een helling, vol in de wind. We dachten dat ze ons misschien met een helikopter zouden redden, daarom waren we daar gaan zitten”, zegt Aarts. Ze aten wat van hun restjes lunch, koekjes en een zakje M&Ms. ,,Toen werden we wel bang. Op internet had ik gelezen dat hier zwarte beren zitten. Opeens hoorden we geluid en schrokken we ons een ongeluk. Het bleek een rollende boomstam te zijn. De uren daarna was de angst vooral: worden we op tijd gevonden?”

‘Het eerste wat we deden was onze excuses aanbieden’

Al vroeg in de nacht zagen de twee mensen met zaklampen, maar die stonden aan de andere kant van de diepe, onoverbrugbare kloof. Uiteindelijk duurde het tot een uur of negen woensdagmorgen, voordat de Nederlanders de reddingswerkers vanaf de berg omlaag zagen lopen. ,,Het eerste wat we deden was onze excuses aanbieden”, zegt Aarts. ,,Dat we zo dom waren om hierheen te lopen. Maar dat lachten ze weg, daar wilden ze niets van weten.” De reddingswerkers gaven kleding, dekens en eten. ,,En ze wilden meteen een selfie.”

Ter plaatse kregen De Groot en Aarts ook een eerste medische check. ,,Ze hadden onderkoelingsverschijnselen en waren uitgeput, maar hun conditie leek niet ernstig”, zegt reddingswerker Dobraca. ,,We hebben ze behandeld aan hun blaren en schrammen. Gezien de omstandigheden hebben ze geluk.”

Nog vijftien kilometer door de bergen lopen

Nadat ze gered waren, moesten de Nederlanders nog vijftien kilometer door de bergen lopen, deels zelfstandig en deels met hulp van de reddingswerkers, naar de dichtstbijzijnde plek waar een auto van de hulpdiensten kon komen. Vanuit daar werden ze naar een berghut gereden. ,,Toen we daar aankwamen, was het hartstikke druk met pers en mensen uit een nabijgelegen dorp. Wisten wij veel dat wat ons was overkomen zo groot was hier”, zegt De Groot beduusd. Bij de berghut kregen ze een uitgebreidere medische controle. Er bleek ze niets ernstigs te mankeren.

De twee onfortuinlijke toeristen zijn van plan hun avontuurlijke Balkantrip, waarbij ze op een luchtbed in hun auto slapen, voort te zetten. Maar eerst boeken ze een nacht in een comfortabel hotel met warme douche, zegt Aarts. ,,En misschien doen we vanaf nu iets minder outdoor-activiteiten.”

De twee waren onderkoeld en uitgeput, maar verder ongedeerd. © Hulpdiensten Bosnië

© Hulpdiensten Bosnië