Nederlanders veroordeeld voor drugshandel Tomorrowland

‘Creepy’ jacht van zeilmeisje na ruim acht jaar teruggevon­den

10:49 Voordat Nederland in de ban was van zeilmeisje Laura Dekker, was er een Amerikaanse die probeerde solo de wereld rond te varen. Die poging mislukte jammerlijk in 2010. Zij moest worden gered en nu, 8,5 jaar later, is ook haar felgele jacht eindelijk gevonden.