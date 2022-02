Nederlanders veroordeeld voor plofkraak België, bijna 4 ton verbeurd verklaard

Twee Nederlanders zijn dinsdag in België veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5,5 en 6 jaar voor een plofkraak in Zaventem bij Brussel, begin 2020 . Voor elk van hen is ook een verbeurdverklaring uitgesproken van een bedrag van 181.802 euro, meldt Het Laatste Nieuws .

De veroordeelden zijn O.C. en C.K. Laatstgenoemde is in Nederland al negen keer veroordeeld voor verschillende strafbare feiten en kreeg daarom de zwaarste straf. De Nederlanders werden eind 2020 aangehouden na te zijn ontmaskerd via dna-sporen.

Volgens hun advocaten was dat celmateriaal niet genoeg om te bewijzen dat hun cliënten betrokken waren bij de plofkraak. Om die reden vroegen ze vrijspraak. De rechtbank in Brussel oordeelde dat er genoeg bewijsmateriaal tegen het duo was.

Rechercheurs vonden meteen na de plofkraak een koevoet en een veiligheidsbril in het postkantoor. Op bewakingsbeelden uit de omgeving was te zien dat de plofkrakers de slagboom van een nabijgelegen bedrijventerrein ramden. Op zowel de koevoet als de slagboom werden gemengde dna-patronen gevonden - die overeenkwamen met meerdere personen - met telkens één dominant profiel. Deze profielen bleken van de twee Nederlanders te zijn.

Zoekopdrachten en adressenlijst

Tijdens een huiszoeking in de woning van O.C. vonden rechercheurs een laptop met zoekopdrachten naar aanslagen met explosieven en gasflessen. Ze namen ook verschillende mobiele telefoons in beslag. Een ervan bevatte een lijst met adressen van postkantoren in Wallonië. De Nederlander wordt tevens verdacht van betrokkenheid bij een plofkraak in Duitsland.

Dat zijn celmateriaal op de koevoet zat bewijst niet dat hij het breekijzer gebruikte tijdens de plofkraak of erbij aanwezig was, betoogde zijn advocaat. ,,Omdat het gaat om een gemengd dna-profiel, is het duidelijk dat andere mensen de koevoet eveneens hebben aangeraakt. Mijn cliënt geeft toe dat hij deel uitmaakt van een bende inbrekers in Nederland met een gemeenschappelijk magazijn om hun materiaal op te slaan. Deze koevoet is daar waarschijnlijk door zijn handen gegaan”, zei Rik Vanreusel.

De advocaat van C.K. plaatste vraagtekens bij dna-materiaal van zijn cliënt dat volgens de aanklager op de slagboom werd gevonden. ,,Mijn cliënt is nooit in de regio gesignaleerd, een huiszoeking leverde niets op en hij kent de medeverdachte niet’’, aldus Anthony Mallego.

Geldcassettes

De plofkraak op het bpost-kantoor aan de Leuvensesteenweg in Zaventem vond op 14 januari 2020 omstreeks 04.30 uur plaats. De explosie had zo'n kracht dat de geldautomaat en een deel van de zijmuur van het gebouw werden weggeblazen en het plafond instortte. De daders - minstens twee - gingen er vandoor met een aantal geldcassettes. Bij het verwijderen ervan uit de geldautomaat waren volgens bpost alle inktpatronen afgegaan, waardoor het geld onbruikbaar werd.

