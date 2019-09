Nederlands ex-model klaagt Franse vriend Epstein aan voor verkrachting

In een brief die donderdag is overgemaakt aan de officier van justitie in Parijs, schrijft het voormalige model dat ze in het begin van de jaren negentig door Brunel is gedrogeerd en verkracht in een appartement in Parijs. Ze was toen net meerderjarig. Volgens de Nederlandse vrouw bevond het appartement zich aan de Avenue Hoche, vlakbij de Champs Elysees, woonden er meerdere modellen en werden er “dagelijks” recepties georganiseerd “met rijke zakenlieden die werden vergezeld door zeer jonge meisjes.’’