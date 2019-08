Nederlands gezin vlucht voor zware aardbeving Indonesië: 'Mijn dochter werd hysterisch’

Loeffen, een Hoofddorpse met Indonesische roots, was op het moment van de aardbeving in een warenhuis in het oosten van Jakarta. Ze speelde videogames met haar kinderen. ,,We waren in een gamecentrum en speelden SEGA Rally, een racegame. Opeens begonnen de stoelen waarin wij zaten ontzettend te schudden.” Ze kwam er al snel achter dat dit niets met het apparaat te maken had. Het gestommel kwam van onderen: het was een aardbeving.



Binnen een minuut brak er om haar heen grote paniek uit. Bezoekers schreeuwden naar elkaar dat ze moesten rennen voor hun leven. ,,Vooral de bezoekers op de hoogste verdiepingen renden in grote paniek richting de lift en de roltrappen. Binnen een paar seconden stonden zij buiten, zo snel ging het.”



De aardbeving was volgens Loeffen zo krachtig dat de complete vloer van het warenhuis begon te bewegen. Buiten was het zowaar nog erger. ,,Mijn zus reed naar huis en zag zelfs het asfalt heen en weer schudden. Het was erg beangstigend.” Toevallig was het voor Loeffen en haar kinderen de laatste vakantiedag. Een dag die een deceptie is geworden. ,,Mijn dochter van 12 werd helemaal hysterisch door de gebeurtenissen”, zegt de moeder.