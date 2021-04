Nederlands spookschip verliest kostbare lading van Noorse klant: ‘Nog nooit meegemaakt’

Het serviceschip lag stevig vastgesnoerd op het dek van de Eemslift Hendrika en moet door het heen en weer rollen op de tien tot vijftien meter hoge golven zijn losgeschoten. Wanneer dat gebeurde, is nog onduidelijk, maar op foto's van vanmiddag 14.30 uur is te zien dat het groene schip verdwenen is. Volgens de koper heeft de Noorse kustwacht het 24 meter lange serviceschip ‘ergens’ drijvend gelokaliseerd.

,,Het is een wonder dat het schip nog drijft’’, zegt technisch manager Kristian Hjertvik van AQS tegen de nieuwssite Verdens Gang (VG). ,,Het stond in de lengterichting op het dek van de Eemslift Hendrika en moet met zijn kiel in de goede richting in zee zijn terechtgekomen.’’ Het is volgens hem dus onduidelijk wanneer dat gebeurde, maar hij gaat uit van gisteravond omdat de weersomstandigheden toen slechter waren dan vandaag.

Zijn collega’s en hij volgen de ontwikkelingen op de voet. ,,We zitten al 30 jaar in de maritieme dienstverlening, maar hebben nog nooit zoiets meegemaakt’’, vult dagelijks leider Ove Løfsnæs aan. Een totale motoruitval van een transportschip evenmin. ,,In die zin is het speciaal, maar tegelijk triest voor ons.’’

Hij wil niet speculeren of het serviceschip kan worden gered. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft dat grote gevolgen voor het bedrijf, dat een van de grootste maritieme servicebedrijven van Noorwegen is. Het voert allerhande soorten service- en duikopdrachten uit voor aquacultuur en andere maritieme spelers.

Bunkerolie

De redding en berging van de Eemslift Hendrika hebben alle prioriteit. De belangrijkste taak van de Noorse kustwacht is om het schip te stabiliseren zodat het niet zinkt en ervoor te zorgen dat de bunkerolie aan boord niet in zee terechtkomt. Het gaat om ongeveer 350 kuub zware olie, 70 kuub diesel en 10 kuub smeerolie. Geen enorme hoeveelheden, maar wel genoeg voor milieuschade.

De kustwacht heeft een surveillancevliegtuig naar de locatie van het Nederlandse spookschip gestuurd, ruim 100 kilometer ten zuidwesten van Ålesund. Kustwachtschip Sortland zou volgens het hoofd van de bergingsoperatie vanmiddag moeten arriveren. ,,Ons doel is om zo snel mogelijk een sleep aan boord te krijgen’’, zegt een kustwachtwoordvoerder. ,,De grootste uitdaging is om personeel aan boord van het schip te krijgen. Omdat de golven zo hoog zijn, zal er waarschijnlijk personeel naartoe moeten vliegen. We moeten uitzoeken wanneer het weer zo’n operatie toelaat. Gelukkig lijkt het erop dat het de komende dagen rustiger wordt.’’

Slagzij

Het Nederlandse schip maakt 30 tot 40 graden slagzij en het gevaar van kapseizen bestaat nog steeds, al is dat risico kleiner dan het was. De Eemslift Hendrika, eigendom van rederij Amasus Shipping in Delfzijl, was vanuit het Duitse Bremerhaven op weg naar de Noorse havenplaats Kolvereid. Het schip kwam gisteren in de problemen door schuivende lading en maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge golven. De twaalf bemanningsleden werden gisteren tijdens stormachtig weer geëvacueerd.

Het Papendrechtse baggerbedrijf Boskalis gaat het op drift geraakte Nederlandse schip bergen. Het bedrijf verwacht dat een bergingsteam vandaag al arriveert, maar het is onzeker of de bergers al meteen per helikopter naar het schip kunnen worden gebracht. Ook is een zware zeesleper onderweg naar de Eemslift Hendrika.