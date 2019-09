Nederlands stel middenin dodelijke overstromingen Thailand: ‘Angstig om te zien’

Koh Chang, een eiland dat net voor de kust van Cambodja ligt, gaat al dagenlang gebukt onder extreme weersomstandigheden. Eric en Marianne wonen nu twee jaar op het eiland en bestieren samen het bij toeristen populaire Watercolours, een resort in het centrum van het eiland.



Het stel volgde de zorgwekkende weersvoorspellingen op de voet en stond gisteren op het punt te evacueren. ,,Wij zitten aan de grootste rivier op het eiland en zagen na de hevige regenval de rivier plotseling hard stijgen”, zegt Eric tegen deze site. Toen het op een gegeven moment helemaal los ging, kwam langs hun hotel van alles voorbij drijven. Van koelkasten en losgeraakte boten tot boomstammen en complete steigers.



,,Wij hebben van tevoren alle losliggende spullen naar hoger gelegen delen verhuisd en hebben met spanning naar het water gekeken”, vertelt Eric. De twee kropen uiteindelijk naar eigen zeggen door het oog van de naald. ,,Je ziet het water binnen een halfuurtje een meter stijgen en hard stromen. Je hebt geen idee wanneer het stijgen stopt en staat dus eigenlijk klaar om te evacueren. Uiteindelijk is het water golvend over ons terras gegaan en daarna weer langzaam gezakt.”

Quote Je hoopt uit alle macht dat je geen mensen en dieren in de kolkende massa voorbij ziet stromen Eric Borst

‘Angstig om te zien’

De schade aan het hotel valt daardoor relatief mee. Aan de overkant is het een ander verhaal. De huizen daar zijn voor een groot deel vernield, voornamelijk door zware voorwerpen die door het stromende water met een enorme kracht tegen de gevels sloegen. ,,Dat was angstig om te zien en te horen”, zegt Eric. ,,Je hoopt dan uit alle macht dat je geen mensen en dieren in de kolkende massa voorbij ziet stromen.”

De stranden op Koh Chang, vooral bij backpackers uiterst geliefd, liggen nog vol met spullen en voertuigen die door het water zijn meegesleurd. De verwachting is dat morgen de wegen naar de stranden weer begaanbaar zijn.

Dan trekken de Nederlanders eropuit om hulp te bieden. ,,We weten nog niet goed hoe en wat, maar we gaan richting de zwaarst getroffen gebieden en kijken dan wat we kunnen doen. Mogelijk kunnen we helpen opruimen en schoonmaken. De bereidwilligheid van veel mensen op het eiland is groot. Dat is mooi om te zien.”

Stof tot nadenken

Het hotel van Marianne en Eric is op het moment nog gesloten. Het is laagseizoen en bovendien zijn de Nederlanders druk bezig met het afronden van een grote verbouwing. De recente gebeurtenissen geven hen stof tot nadenken.

,,Je weet dat er door klimaatverandering extreme situaties als deze kunnen optreden”, aldus Eric. ,,Als dergelijke zware regenval een volgende keer samenvalt met springtij, waarbij ook het zeewater veel hoger is, is de ramp nog vele malen groter.”