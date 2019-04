Nederlands stel overvallen op Grieks strand: ‘We dachten dat ze ons gingen vermoorden’

Hoewel het stel anoniem wil blijven, willen de slachtoffers wel hun verhaal vertellen. Om anderen te waarschuwen voor wat hen is overkomen op Savalia Beach in de toeristische kustplaats Paralia. ,,Wij zaten rond kwart voor tien in de avond in onze camper nadat we met onze honden op het strand gewandeld hadden. We hoorden eerst een raar geluid en van het ene op het andere moment werden ruiten ingeslagen en kwam er een mes door het zijraam. We schrokken ons natuurlijk helemaal wezenloos en pakten als eerste reactie keukenmessen.’’ Volgens het stel waren er meerdere mannen op de camper afgekomen. ,,We keken door het gebroken raam en zagen dat we omringd waren door vier tot vijf mannen met maskers. Ze gebruikten lange stokken om ons met volle kracht te slaan, en door de lange stokken was onze verdediging met onze messen nutteloos. We hebben geprobeerd de sleutel te pakken en weg te rijden, maar toen wilden ze mij uit de wagen sleuren. Mijn vriend heeft met de brandblusser op ze gespoten om ze weg te krijgen. Ze gooiden zand naar binnen en bleven slaan en deuren openen, we dachten dat ze ons gingen vermoorden. Er was zo veel geweld, het duurde zo lang.’’ De aanvallers dropen uiteindelijk af. ,,We schreeuwden dat de politie eraan kwam, ook al was het ons nog niet gelukt te bellen. Vervolgens werd ons zijraam ingegooid en de schuifdeur geopend, mijn vriend deed die snel weer dicht. Ze staken al onze banden lek, en uiteindelijk gingen ze weg.’’

Doodsangsten

Op dat moment heeft het stel de politie gebeld. ,,Die kwam na ongeveer 10 minuten en in die tijd hebben we doodsangsten uitgestaan. We hadden een tas klaarstaan. Als ze terug zouden komen, konden we het op een lopen zetten. Mijn vriend heeft verwondingen aan zijn ogen, mond, handen, pols en zij. Ik heb verwondingen op mijn heupen en mijn armen en borst zijn bont en blauw.’’



De slachtoffers willen nu graag naar huis, maar zo makkelijk gaat dat niet. De camper is zwaar beschadigd en ze durven er de nacht niet meer in door te brengen. ,,Omdat wij met onze honden reizen, kunnen we niet zomaar terug naar Nederland met het vliegtuig. We moeten maandag eerst met een boot naar Italië en dan vanaf daar met een huurauto naar huis. De ANWB en onze verzekering helpen ons overigens fantastisch, maar we zijn natuurlijk compleet van slag.’’



Het stel wil nu andere toeristen waarschuwen. ,,We willen ze wijzen op het risico, zeker met de groeiende populariteit van camperreizen en de aankomende vakantieperiodes. Wij denken dat het belangrijk is dat ons verhaal onder de aandacht komt om andere reizigers te kunnen beschermen. Wanneer mensen in campers reizen, parkeer dan waar er meer mensen staan of waar er andere mensen in de buurt zijn, dat zou ik in ieder geval aanraden. Zeker wanneer het donker wordt. Ik denk ook gewoon dat het delen van deze ervaring andere mensen misschien een beetje bewust kan maken van dat er zoiets kan gebeuren. Dit kan mensen vervolgens helpen zelf een beetje daarop in te spelen en bewuster te zijn van waar men parkeert.”



Volgens het stel zijn de verhalen over overvallen relatief onbekend. ,,Er zijn geen verhalen zoals dat van ons te vinden en dus lijkt het allemaal veilig en pret. Echter vertelde de politie ons dat het vorig jaar ook is gebeurd.”