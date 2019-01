Nederlands stel uit Cubaanse rampbus: ‘We hebben er een trauma bij’

De twee Nederlandse toeristen die op Cuba betrokken waren bij een dodelijk busongeluk , maken het ‘redelijk goed’. Dat vertellen ze aan deze site. ,,We zijn er goed van af gekomen. Maar de schok is groot.’’

Zeven inzittenden van de bus overleden, dertig anderen raakten gewond. Onder wie de Nederlander Rick en zijn vriendin Mandy (allebei 27). ,,Het regende hard, en de wegen zijn hier toch al niet zo best’’, vertelt Rick, die het ziekenhuis net heeft verlaten. ,,De chauffeur haalde vlak voor een bocht een auto in, maar moest daarna remmen en slipte. In de bocht klapten we om. Daarna was het chaos.’’

Lees ook Nederlanders lichtgewond bij crash met toeristenbus op Cuba Lees meer

De jonge Nederlanders beseften al snel dat ze zelf niet zwaargewond waren, maar zagen om zich heen veel mensen met wie het een stuk slechter ging. ,,Dat was vreselijk om te zien. Ik zag een Duitse toerist, die volgens mij overleden was, en diverse Cubanen die er heel slecht aan toe waren. We hebben er een trauma bij, zal ik maar zeggen.’’

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De bus kort na het ongeluk, in de buurt van de stad Guantanamo. © AFP

Het stel uit Breukelen werd naar het ziekenhuis in de dichtstbijzijnde stad Guantanamo gebracht. Daar bleken de verwondingen mee te vallen (‘mijn vriendin heeft een zere rug, dat is het wel’), maar dat betekende niet dat ze het ziekenhuis snel konden verlaten. ,,Ze wilden eerst onze verzekering te pakken krijgen voor we konden gaan. Dat lijkt nu geregeld, we mochten in elk geval vertrekken. We gaan nu met een taxi naar de plek waar onze bagage ligt.’’

Quote We willen hier even rustig tot onszelf komen Rick (27) uit Breukelen,, gewond geraakt bij het busongeluk op Cuba

Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Cuba staan de twee inmiddels bij. ,,Die zijn goed voor ons. Ze kregen ons eerst niet te pakken, en wij hen niet, maar uiteindelijk lukte dat. Daar zijn we blij mee. We hopen vandaag nog van Santiago naar Havana te vliegen, voor het laatste deel van onze vakantie.’’

Want Rick en zijn vriendin willen de resterende dagen van hun reis nog wel in Cuba doorbrengen. ,,We zouden de zestiende terugvliegen, en ik denk dat we dat zo laten. Het is een grote schok geweest, we willen hier even rustig tot onszelf komen. En daarna weer naar huis.’’