Nederlands stel vast op Filipijns eiland: ‘Ons budget is op’

Een droomvakantie in de Filipijnen is voor twee Nederlandse toeristen in mineur geëindigd door het nieuwe coronavirus. De Westlandse Justin Meijerink (25) en zijn vriendin Danique (19) uit Dordrecht zijn gestrand op het eiland Palawan. Ze hebben geen idee voor hoe lang. ,,De enige zekerheid is dat we onze retourvlucht naar Nederland maandag niet gaan halen’’, klinkt het met een mix van teleurstelling en berusting door de telefoon.

Het stel werd gisteren volledig verrast door het uitvallen van alle boot- en vliegverbindingen van en naar het eiland. ,,Na het nieuws over een lockdown in Manilla (Filipijnse hoofdstad, red.) die morgen ingaat, besloten we gistermiddag in allerijl naar de luchthaven van Puerto Princesa te gaan. Met ongelofelijk veel geluk – alle toeristen wilden tegelijk weg – wisten we de laatste twee plekken in de bus te bemachtigen’’, zegt Mijerink terugblikkend.



Bij aankomst op de luchthaven constateerde hij tot zijn grote schrik dat er geen enkele vlucht meer geboekt kon worden via boekingsapps op zijn smartphone. ,,Alle vluchten van en naar de luchthaven van Puerto Princesa waren gecanceld. Hetzelfde bleek te zijn gebeurd op de luchthaven van Manilla.’’



Daar stonden de twee Nederlanders dan om elf uur ‘s avonds. Aangezien inmiddels ook alle bootverbindingen waren geschrapt, zat er niets anders op dan terug te keren naar het hotel. ,,Dat geluk hadden we dan nog. Veel toeristen moesten voor de deur van de luchthaven slapen.’’

Chaos

Alle hoop op een oplossing verdween vanmorgen meteen toen de twee opnieuw uit de bus stapten bij de luchthaven. De situatie was zelfs verslechterd, constateerden ze. ,,Het was één grote chaos. Er stond een mega-rij van reizigers zonder ticket. Enkele jonge meiden waren van ellende aan het huilen. Een pasgetrouwd stel dat hier pas één dag was, zag hun huwelijksreis alweer beëindigd. Schrijnend om te zien’’, zegt Danique, die even inbreekt in het telefoongesprek.

Een poging een plek te bemachtigen op een cargovlucht bleef zonder resultaat. Een telefoontje naar de Nederlandse ambassade in Manilla leerde dat het stel tot maandagmorgen geduld moet hebben om de situatie te kunnen aankaarten. ,,We hebben ons er maar bij neergelegd’’, verzucht Meijerink. ,,Overal in de wereld ondervinden reizigers problemen door het nieuwe coronavirus. Hier is het gelukkig lekker weer met 30 graden. Daardoor verspreidt het virus zich bovendien niet gemakkelijk. Dat is dan weer een voordeel’’, grinnikt de Westlander.

Financiën

Meijerink en zijn vriendin hebben geen idee of zich nog meer Nederlanders op het eiland bevinden. Tot nu toe kwamen ze alleen Amerikanen, Canadezen en Fransen tegen. De grootste zorg van de twee is hoe ze het financieel moeten rooien.

Meijerink: ,,Na tweeënhalve week vakantie is ons budget op. Onder andere door de vele telefoontjes naar instanties zoals de GGD met veel doorverbinden en lange wachttijden, waardoor we het beltegoed telkens moesten aanvullen.’’ Zijn vriendin en hij zitten echter niet bij de pakken neer. ,,We gaan proberen een deal te sluiten met een van de hotels en hopen een goede prijs te kunnen afspreken die we dan later op een of andere manier betalen. Daarnaast hopen we wat geld te verdienen met het maken van promotievideo's voor de resorts. Dat filmen voor marketingdoeleinden is een uit de hand gelopen hobby van me.’’

Reisverbod

Het nieuwe coronavirus eiste vandaag opnieuw drie levens in de Filipijnen, waarmee het totale dodental op acht komt. Ook werden 34 nieuwe besmettingsgevallen gemeld, wat het totaal op 98 brengt. De Filipijnse autoriteiten kondigden een avondklok af voor de hoofdstad Manilla met zijn twaalf miljoen inwoners. Bewoners van de dichtbevolkte regio mogen hun huis alleen overdag nog verlaten voor werk of dringende boodschappen. Grote bijeenkomsten zoals concerten en filmvertoningen zijn verboden, overheidskantoren en scholen gesloten. De sluiting werd vandaag met een maand verlengd.

De drastische maatregelen zijn onderdeel van een reeks beperkingen die president Rodrigo Duterte afgelopen week oplegde om het coronavirus te bestrijden. Ze omvatten het opschorten van alle binnenlandse reizen over land, door de lucht en over zee van en naar de hoofdstad. Slecht nieuws voor Justin Meijerink en zijn vriendin. ,,Als we stranden, dan liever hier dan ergens anders. Hetzelfde geldt voor een eventuele quarantaine’’, klinkt het laconiek.