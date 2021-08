Nederlandse (19) doet aangifte van verkrachting in Griekse feeststad Chersonissos

Een jonge Nederlandse vrouw (19) heeft afgelopen weekend aangifte gedaan van verkrachting tijdens haar vakantie op het Griekse eiland Kreta. Bij een vriendin (21) zou een poging tot verkrachting zijn gedaan. De Griekse politie heeft vier jonge Duitse mannen opgepakt en in de cel gezet. Zij moeten zich morgen voor de tweede keer verantwoorden voor de rechter, bevestigt een woordvoerder van de lokale politie aan deze site. Het onderzoek is in volle gang, voegt hij nog daar aan toe.

De twee Nederlandse vakantiegangers gingen zondagavond samen op stap in Chersonissos, al jarenlang een geliefde feestbestemming voor Nederlandse jongeren. In een van de vele kroegen kwamen de vrouwen vier Duitse mannen tegen, met wie ze vervolgens naar een hotel zijn gegaan.

Eenmaal in de kamer van de mannen liep de situatie vermoedelijk uit de hand, stellen Griekse media. Een 23-jarige man zou zich op een gegeven moment aan de 19-jarige vrouw hebben vergrepen. Toen zij zich verweerde, zou hij haar hebben verkracht, bevestigt de politie aan de telefoon. Een 21-jarige vriend zou geprobeerd hebben de andere vrouw te verkrachten.

Excuses

Na de avond in de hotelkamer stapten de Nederlandse vriendinnen in paniek naar de politie. Ze verklaarden dat er sprake was van verkrachting en wezen de Duitse mannen aan als de schuldigen. De Griekse politie nam de aantijging zeer serieus en sloeg de Duitse mannen in de boeien.

De verdachten stonden gisteren rond het middaguur al voor de rechter. Ze boden excuses aan voor hun gedrag, maar ontkenden de beschuldigingen. Morgen staan ze opnieuw voor de rechter. Dan wordt vermoedelijk duidelijk of ze langer vast blijven zitten, vertelt een woordvoerder van de lokale politie. Hij wist niet te vertellen of de Nederlandse vriendinnen inmiddels naar ons land zijn teruggekeerd. ,,Het kan zijn dat ze het proces in ons land afwachten, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is vooralsnog niet betrokken bij de zaak, omdat er nog geen hulpvraag is ingediend. Dat is niet ongebruikelijk, vertelt een woordvoerder. ,,Het komt voor dat slachtoffers al voldoende zorg krijgen. Als de slachtoffers in deze zaak alsnog contact met ons opnemen, krijgen ze zeker bijstand.“

Chersonissos

Jonge Nederlandse vakantiegangers die deze zomer eigenlijk van plan waren om naar Mallorca of Albufeira te reizen, boeken veel om naar met name Kreta, zeggen de grootste organisatoren van jongerenreizen Sunweb en Corendon.

Chersonissos lijkt ondertussen uit te groeien tot een corona-hotspot. Bijna 19 procent van de besmette vakantiegangers is in de afgelopen twee weken in Griekenland geweest, wat betekent dat er een kans is dat ze daar het virus hebben opgelopen, meldde het RIVM gisteren.