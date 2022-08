Nederlandse (24) zwaargewond na paraglide-ongeluk in Turkije: ‘Ik dacht dat mijn zusje dood was’

Duikers vinden lichaam van Britse toerist (51) die in Gardameer verdronk nadat hij zoon redde

Duikers hebben in het Gardameer, in het noorden van Italië, het lichaam van een Britse toerist teruggevonden die daar eind juli verdronk. Het slachtoffer, de 51-jarige Aran Chada, werd plotseling onwel nadat hij het water in sprong om zijn 14-jarige zoon te redden. De jongen was in het meer in moeilijkheden geraakt.

