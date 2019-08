‘Nederlandse (25) slachtoffer van groepsverkrachting in Blanes’

Volgens de krant zijn de verdachten drie Cubanen, twee van 19 jaar en een van 54 jaar oud. Ze zijn aangehouden, maar na het betalen van een borgsom vrijgelaten. De verdachten hebben hun paspoort moeten afgeven om te voorkomen dat ze het land verlaten. Ook hebben ze een contactverbod opgelegd gekregen en mogen ze niet dichter dan 500 meter in de buurt komen van het slachtoffer. De twee jongste verdachten wonen in Blanes, terwijl de 54-jarige man in de nabijgelegen gemeente Arenys de Mar woont.

De vrouw zou op hetzelfde feestje zijn als de drie mannen die haar meenamen naar een appartement, zo meldt het persbureau Europa Press. Mogelijk kende het slachtoffer, dat al enkele jaren in Blanes woont, één of meerdere verdachten. De verkrachtingen zouden op 11 augustus in de ochtend eerst in een park en later in een appartement hebben plaatsgevonden.

Na het seksuele misbruik wist de vrouw uit de woning te ontsnappen. Een buurman trof haar gedesoriënteerd aan in het centrum van Blanes. Met behulp van de telefoon van de buurman werd de politie gebeld. Na het afleggen van een verklaring werd ze naar het ziekenhuis in Calella gebracht.