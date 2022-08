Nederlandse ambassade verrast door geweldsexplosie in Bagdad: ‘De kogels vlogen over ons heen’

Meisje (7) overleden nadat marmeren beeld van 200 kilo op haar valt in tuin Duits hotel

Een waar drama in de tuin van een hotel in het Duitse München. Daar viel een loodzwaar marmeren beeld op een Italiaans meisje dat in Duitsland op vakantie was. Haar vader zag het voor zijn ogen gebeuren.

28 augustus