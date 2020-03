Nederlandse Annabel en Renée zitten al een week vast in Nicaragua: ‘Niemand doet iets’

Buitenlandse Zaken geeft het advies aan Nederlanders die nu nog in het buitenland zitten om terug te keren naar Nederland. Samen met de reisorganisatie of vliegmaatschappij zou bekeken moeten worden wat de mogelijkheden zijn. Vriendinnen Annabel en Renée proberen dit al een week vanuit het Centraal-Amerikaanse Nicaragua waar zij op vakantie zijn. Maar om een ticket terug te vinden moet je wel contact kunnen krijgen. En dat is al dagen dramatisch. ,,Wij hebben geboekt via Vliegwinkel.nl. Daar krijg je gelijk een voicemail. Op mailtjes wordt niet gereageerd’’, vertelt Annabel. De meiden deden een volgende poging bij Lufthansa. Maar kwamen keer op keer terecht op een overvolle telefoonlijn. Annabel en Renée zouden een week geleden al terug naar Nederland vliegen totdat één van hen een sms’je van Lufthansa kreeg waarin stond dat hun vlucht niet door zou gaan. ,,Hierna hebben we nooit meer iets van hen vernomen.’’ Om toch een poging te doen weg te komen besloten ze om op de bonnefooi naar het vliegveld in de hoofdstad Managua te gaan. ,,Daar hebben we een dag gezeten. Het maakte ons ook niet meer zoveel uit waar we wél naartoe konden, zolang we maar naar een grote stad konden vliegen’’, vertelt Renée. ,,We hadden hoop op Panama. Maar het probleem is dat alle buurlanden de grenzen en het luchtruim gesloten hebben.’’

7000 euro voor een vlucht

De vluchten die wel ‘vertrekken’ en worden aangeboden zijn onbetaalbaar. ,,Er worden bizarre bedragen gevraagd voor vluchten: 7000 euro voor een ticket van Mexico naar Amsterdam. Ook zie je nu dat vluchten toch op het allerlaatste moment worden gecanceld.’’ Op het kleine vliegveldje van Managua waar weinig faciliteiten zijn is het een chaos. ,,Iedereen roept maar wat. Je rent constant heen en weer.’ Ieder half uur is het weer anders.’’ Aan de Nederlandse ambassade hebben ze - tot hun grote verbazing - ook niks. ,,Een keer werd er wél opgenomen. Toen werd er gezegd dat we contact op moesten nemen met een vliegmaatschappij’’, vertelt Annabel. Voor de twee is het heel tegenstrijdig om via familie en vrienden te moeten horen dat er vanuit Nederland alles wordt gedaan om mensen terug te halen naar Nederland. ,,Wij willen dit heel graag, maar hoe moeten wij dit doen als wij niemand kunnen bereiken? En online loopt alles achter. Het kan zijn dat je nu een vlucht ziet staan, maar dat hij een kwartier later weg is.’’

Surrealistische situatie

De situatie in Nicaragua is overigens compleet surrealistisch. ,,Ook hier zijn de scholen en winkels dicht. Maar dat hebben de burgers zelf besloten. De president hier denkt dat alles wel goed komt en heeft vooral vertrouwen in God.’’ De vrouwen kunnen nog wel een boodschapje doen, maar daar houdt het wel mee op. Gelukkig kunnen we nog wel vrij rondlopen.’’



Aanstaande zondag gaan ze opnieuw proberen weg te komen met Lufthansa. ,,We hebben weer uren aan de telefoon gezeten en net zolang gewacht tot we iemand spraken. De vlucht is nu omgeboekt. Maar we hebben echt geen idee of die ook daadwerkelijk gaat. We zouden eerst naar Mexico vliegen en dan naar Frankfurt. Dan zijn we natuurlijk nog niet thuis, maar we zijn al heel blij als we hier wegkomen.’’