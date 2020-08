Nederlandse archeologen leggen gigantische Romeinse villa bloot: ‘Dit is uniek’

Het is nog vroeg, de ­eerste zonnestralen klimmen over de Monti Lepini en glijden over eindeloze groene wijngaarden in het dal. Het is augustus en de druiven zijn bijna rijp voor de oogst. In het ochtendlicht zijn schaduwen aan het werk op het enige vierkante lapje open veld. Ze zitten op hun hurken of staan tot hun middel in kuilen. Kuilen die zijn omgeven door millennia oude muren en tegels.