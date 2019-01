Nederlandse astronomen ‘landen mee’ op de achterkant van de maan

De Dark Side of the Moon, bezongen door rockband Pink Floyd, geeft met Chang’e 4 alsnog zijn geheimen prijs. Als bewijs van de succesvolle aankomst zond de Chinese maanlander gisteren de eerste foto’s naar de aarde, gemaakt in de Von Karman-krater in het Zuidpool-Aitken-bekken.

De landing is ook ‘een heel bijzonder moment’ voor de Nederlandse astronoom Marc Klein Wolt, die leiding geeft aan het Radboud Radio Lab in Nijmegen. Hij is heel de nacht opgeweest. Toen uit China tussen drie uur en half vier het verlossende woord kwam, sprong hij een gat in de lucht. Nederland speelt een belangrijke rol in de missie met de ‘Netherlands China Low-frequency Explorer’ (NCLE). Een team van de Radboud Universiteit, het Instituut voor Radioastronomie (Astron uit Dwingeloo) en Innovative Solutions in Space (ISIS) uit Delft bedacht en maakte een revolutionaire ruimteantenne die met de Chinezen meeliftte naar de maan. ,,Het voelt daarom een beetje als onze maanlanding. We zijn het eerste Nederlandse team dat mee mocht met een missie naar de maan’’, zegt Marc Klein Wolt.

Quote We zijn het eerste Nederland­se team dat mee mocht met een missie naar de maan Marc Klein Wolt, Radboud Radio Lab in Nijmegen Met de landing van Chang’e 4 is een belangrijke horde genomen in het maanonderzoek. Tot nu toe gingen alle missies naar de voorkant van de maan, zichtbaar vanaf de aarde. De achterkant als eindbestemming was lastig omdat de maan dan tussen de aarde en de lander zit en directe communicatie onmogelijk maakt. China vangt dat probleem op met de lancering, mei vorig jaar, van een satelliet. Zij is het schakelstation tussen vluchtleiding en Chang’e 4, vernoemd naar een Chinese godin die eeuwen op de maan leefde.



De satelliet is uitgerust met een Nederlandse antenne die met Chinese radioapparatuur op de lander gezamenlijk onderzoek zal doen naar het ontstaan van het heelal. Met de drie lange armen, elk vijf meter lang, zoekt de antenne naar zwakke radiosignalen van na de oerknal toen de eerste sterren ontstonden. De radiosignalen zijn door de dampkring met radiotelescopen op aarde niet waar te nemen. Aan de achterzijde van de maan zijn er geen belemmeringen.

Hoe zoeken Klein Wolt en de andere astronomen? Gericht of met een schot hagel? ,,Beide. We kunnen gericht zoeken naar radiogolven van bestaande objecten zoals Jupiter of de zon. Maar het gaat ook om een verkenning, naar het onbekende’’, legt hij uit. Maar eerst moet de lander die ook kan rondrijden, zijn werk doen: bodemonderzoek. ,,Daar staan enkele maanden voor. Na afloop kunnen wij aan de slag’’, aldus Mark Klein Wolt. Hij beleeft dan zijn tweede spannende moment. ,,De armen moeten zich uitrollen, het instrumentarium wordt getest en als alles klopt kan de zoektocht beginnen.’’



De eerste stroom wetenschappelijke data laat enige tijd op zich wachten want het gaat om waarneming van de lange adem. ,,De dataverwerking gebeurt met China en Europese partners’’, zegt de astronoom. Met de NCLE zal naar verwachting vijf jaar lang kunnen worden gewerkt.

Met de bijdrage maakt Nederland opnieuw naam in de astronomie. ,,Dit is een extra schouderklop’’, zegt Klein Wolt. ,,China is ook onder de indruk. Vergeet niet dat we dit in twee jaar tijd hebben gedaan.’’ De samenwerking verliep zo goed dat nieuwe projecten, bijvoorbeeld met maanlander Chang’e 6, niet zijn uit te sluiten. ,,Die ligt nog op de tekentafel’’, aldus Klein Wolt.

Voor Astron in Dwingeloo spelen er ook grote belangen. ,,Wij zijn bijzonder geïnteresseerd hoe onze ontvanger zich houdt onder de extreme condities in de ruimte’’, aldus programmamanager Albert-Jan Boonstra. ,,De instrumenten moeten niet alleen zorgen voor wetenschappelijke resultaten, ze geven ons ook belangrijke technische informatie die nodig is voor het ontwerpen van een toekomstige zwerm van kleine astronomische radiosatellieten.’’

Volledig scherm Zo staat de Chang’e er nu ongeveer bij. © EPA

