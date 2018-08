Nederlandse auto schept moeder en haar twee zoontjes, één kind (5) overleden

Wandelaars meege­sleurd in Italiaanse kloof, zeker acht doden

22:06 Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen nadat ze waren meegesleurd door stijgend water in het zuiden van Italië. Het gaat om vier mannen en vier vrouwen. Er zijn ook zes mensen gewond en er worden vijf wandelaars vermist. De slachtoffers bevonden zich in een kloof in Calabrië. Daar deed zware regenval het water in een riviertje stijgen.