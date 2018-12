Nederlandse boyband hit in Engeland met anti-brexit song

Britain, come back to us

It’s not too late to turn around

Britain, come back, Britain, come back



Morgen is het liedje van de kakelverse Amsterdamse band Breunion Boys te zien én te beluisteren bij ochtendshow Good Morning Britain op ITV, een programma dat eerder dit jaar een exclusief interview had met de Amerikaanse president Donald Trump. ‘s Middags is de band te gast bij Sky News. ,,En misschien daarna ook nog wel op andere plekken, we zijn er nu toch”, zegt Julia Veldhuis, visual artist en bedenkster van Breunion Boys.

De afgelopen week ging de boodschap van de boyband (Britain, you’re Great, but together we’re greater) al een soort van viraal. Britse, Duitse en Belgische media berichtten erover, er volgde een artikel op de website van CNN en op die manier werd zelfs het Chinese staatspersbureau Xinhua bereikt.

Stap terug

Die aandacht was precies de bedoeling. ,,Dit is geen grap”, zegt Veldhuis. ,,Het is heel erg gemeend. Het komt voort uit een brandend Europees hart. Ik zie het naderende vertrek van de Britten als een stap terug. Ik was echt teleurgesteld, en daar wil ik iets mee doen. Burgerschap brengt verantwoordelijkheid met zich mee.”

Het werd een boyband, en de inspiratie daarvoor kwam - niet toevallig - ook uit Groot-Brittannië. ,,De brexit doet me denken aan het stoppen van Take That, waar ik vroeger fan van was. Dat bracht een vergelijkbaar gevoel teweeg.”

Verloren liefde

Volledig scherm Julia Veldhuis © Eigen foto Een idee was geboren. Wie de clip van Breunion Boys Hajo, Seyed, Joshua, Gilles en Pablo met geluid uit bekijkt, ziet de typische boyband moves. Gekwelde gezichten, gebroken harten, grootse handgebaren. De leden, vier Nederlanders en een Spanjaard, knielen op het strand, de blik op de Noordzee, turend naar een verloren liefde.



Het liedje, gecomponeerd door Flavia Faas, staat pas een week online, maar maakt al een hoop reacties los. ,,Door dit liedje wil ik de hardst mogelijke brexit", zegt een Brit gekscherend. Maar serieuze commentaren zijn er ook, en veel, vertelt Veldhuis. ,,De voorstanders van de brexit reageren en masse. Dat is juist goed: met hen willen we in gesprek.”

Tour

Om ook echt contact te krijgen met de Britse kiezers, wil de kakelverse band dit voorjaar gaan toeren in Britse pubs en clubs. Als het aan Veldhuis ligt hebben de Breunion Boys dan meer te bieden dan deze ene single. Voor de instant-fans is er in elk geval ook al een speciaal ingezongen kerstboodschap.

Veldhuis ziet het vertrek van de Britten niet als een gelopen koers. ,,Er zijn twee miljoen jongeren die destijds niet stemgerechtigd waren en misschien een andere mening hebben dan hun landgenoten. En je hebt de Remain-stemmers die nu spijt hebben van hun keuze. Naar hen moet ook geluisterd worden.’’

Want...

It’s not too late to remain

It’s not too late to come back again

It’s not too late to build a bridge and reunite

We’ll get out of this together