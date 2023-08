Nederlandse broers (12 en 19) omgekomen bij ongeluk met vrachtwagen in Duitsland

In Frankrijk wordt voor het eerst wijn in kartonnen fles verkocht, de reden is simpel

Wijnprimeur in Frankrijk: de eerste wijn in een fles van karton. Dat is milieuvriendelijker, maar: blijft de smaak ook goed? ,,Wat meteen opvalt? De fles is extreem licht! Als je ’m oppakt, weegt ie echt helemaal niks!”