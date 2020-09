Nederlandse directeur zendingsorganisatie aangeklaagd voor seksueel misbruik in Malawi

Een 49-jarige Nederlandse financieel directeur van een zendingsorganisatie in Malawi is aangeklaagd voor het seksueel misbruiken van studenten en werknemers. Uit een verklaring die hij voor de politie aflegde, geeft hij de seksuele handelingen met twee vermeende slachtoffers toe. Van dwang zou volgens hem echter geen sprake zijn, maar personen die aangifte deden weerspreken dat. De man riskeert maximaal 14 jaar celstraf.

Wim A. van de reformatorische zendingsorganisatie Timotheos zou in het Afrikaanse land, volgens de advocaat van een aantal van hen, studenten en werknemers in de leeftijd van 22 tot 40 jaar hebben gedwongen tot seks. Dat meldt actualiteitenprogramma Zembla, die sprak met raadsman Victor Jere welke negen van hen bijstaat bij de aangifte tegen A.



De Timotheos Foundation is een orthodox-christelijke hulporganisatie die in 2011 werd opgericht vanuit de Malawische Reformed Presbyterian Church en wordt ondersteund door de Nederlandse stichting Timotheos. De organisatie beheert kinderopvangcentra, scholen en een studentenprogramma. A. was vanaf de oprichting werkzaam voor de organisatie.

Armlastige studenten

Als financieel directeur was hij onder meer verantwoordelijk voor het toekennen van studiebeurzen aan weesjongeren. Advocaat Jere zegt dat A. dreigde de armlastige studenten uit te sluiten van het studiebeurzenprogramma van Timotheos als ze niet aan zijn seksuele wensen zouden voldoen. Ook werknemers zouden hun baan bij Timotheos verliezen als ze seks met A. weigerden, aldus Jere.



Een van de studenten vertelt Zembla dat hij Timotheos benaderde om een beurs te krijgen en door A. werd uitgenodigd voor gesprekken met enkele stafleden. Omdat het al laat was, bood A. hem een slaapplaats aan. De student zou de volgende dag terugreizen. ’s Nachts liet A. hem weten dat hij toelating zou kunnen vergeten, als hij niet zou toestemmen in anale seks, klinkt het.

Orale en anale seks

Quote Ik was bang, het was heel pijnlijk en het heeft nog steeds grote psychische gevolgen voor me Vermeend slachtoffer De bewuste student stemde met het voorstel in, omdat hij ‘zijn kans op onderwijs niet wilde verspelen’. ,,Ik was bang en het was heel pijnlijk. Het heeft nog steeds grote psychische gevolgen voor me, telkens als ik eraan denk doet het pijn.’’ Andere studenten en werknemers verklaren dat A. hen dwong tot kussen, strelen en masturberen en in meerdere gevallen tot orale en anale seks, vertelden zij tegen Zembla die met vier van hen sprak.



A. werd in april 2020 gearresteerd en later op borgtocht vrijgelaten. De zendingsorganisatie heeft hem op non-actief gesteld. De Nederlander was, voor hij naar Malawi vertrok, leerkracht op een reformatorische basisschool in Staphorst. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2018 en april 2020, de maand waarin A. werd gearresteerd.

Manipulerende minister

Advocaat Jere stelt dat sommige slachtoffers, na de aanhouding van A., zijn geïntimideerd door bekenden van de Nederlander. ,,Ze zijn gebeld met de boodschap dat ze de zaak moesten laten vallen, omdat ze anders problemen zouden krijgen. A. heeft veel invloed en contacten op hoge posities.’’ Een van de telefoontjes zou afkomstig zijn van de Malawische minister Patricia Kaliati. Zij ontkent dat ze de zaak wilde manipuleren.



De advocaat beweert ook dat het bestuur van de Nederlandse stichting A. in bescherming nam en de zaak in de doofpot wilde stoppen. De voorzitter van het bestuur zou in contact staan met de eerdergenoemde minister en noemt de aandacht voor de zaak ‘heel verdrietig’. Hij stelt dat de zaak nog bij de rechter ligt, maar er sprake is van ‘heel veel valse beschuldigingen’ en ‘corruptie.’

‘Betaald om A. zwart te maken’

De vermeende slachtoffers zouden ‘onder druk zijn gezet en betaald om A. zwart te maken’, zegt de voorzitter. ,,Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die sterven van de honger of alle mogelijke moeite hebben om rond te komen, zich gemakkelijk om laten praten door iemand die kwaad wil, om tegen betaling een bepaald getuigenis af te leggen.”



Wim A. zelf was niet bereikbaar voor commentaar, maar zijn Malawische advocaat stelt desgevraagd dat er geen sprake is van seksueel misbruik. ,,Er zijn helemaal geen slachtoffers.” Op verdere vragen die Zembla over de zaak heeft gesteld, wil hij niets zeggen . Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat A. na zijn arrestatie heeft verzocht om consulaire bijstand van de Nederlandse overheid en die is verleend.

