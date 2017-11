Nederlandse Dorien na coup Zimbabwe: Business as usual

,,We wachten eigenlijk al 48 uur op een volgende stap, na de coup die geen coup mag heten", vertelt Dorien. ,,We krijgen af en toe wel een beetje nieuws, maar nog niets over een volgende stap." De van oorsprong Apeldoornse Dorien volgt de situatie in Zimbabwe momenteel op de voet. Ze woont al geruime tijd in hoofdstad Harare om met de mede door haar opgerichte organisatie Young Africa jongeren de skills te geven om aan een baan te komen.



Volgens Dorien verloopt het allemaal bijzonder rustig. ,,Het is opvallend rustig op straat. Het enige dat ik heb gehoord is dat er in plaats van politie nu militairen op het vliegveld zijn. Verder is het gewoon business as usual, wat past bij de vredelievende natuur van de Zimbabwanen."