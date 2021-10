Nederlandse drugsbendeleider aangehouden aan Spaanse Costa en pas ook al twee moordverdachten

De Spaanse politie heeft door het enteren van een zeilboot met duizenden kilo's coke naar eigen zeggen een bende cocaïnesmokkelaars opgerold. De bende zou geleid worden door een 60-jarige Nederlander. Hij is al de derde crimineel in vijf maanden tijd die aan de Costa del Sol tegen de lamp loopt.

In het schemerdonker enterden agenten op een woeste Atlantische Oceaan een zeilboot met duizenden kilo's coke aan boord. De cokezeilboot werd op de Atlantische Oceaan geënterd tijdens een storm. De Spaanse politie omschreef de actie als ‘buitengewoon gevaarlijk’, gezien de weersomstandigheden en de staat van de zee in dat gebied.

Lees ook PREMIUM Proces tegen Duitslands grootste darknet-drugsdealers: Nederlander claimt onschuld

De zeilboot werd al op 8 oktober tijdens een zeer hevige storm door commando’s van de politie op volle zee bijna 900 kilometer ten noorden van de Azoren onderschept. Dit gebeurde tijdens de orkaan Sam, die ingedeeld werd in categorie vier en golven veroorzaakte van meer dan negen meter.

Drieduizend kilo coke

In het ruim vindt de Spaanse Nationale Politie als snel grote witte pakken met naar schatting 2500 kilo cocaïne, waarna de boot naar Vigo in het noordwesten van Spanje werd gesleept. Nader onderzoek op het schip leverde nog eens 500 kilo op en daarmee is het volgens de politie een van grootste drugsvangsten op een ‘narcojacht’ ooit geweest.

Azoren

Gelijktijdig met het enteren van de zeiljacht werden ook woningen binnen gevallen. Daar vonden agenten onder meer 34.600 euro contant geld en een pistool. De 60-jarige Nederlander is hierop gearresteerd in Mijas, zo'n 20 kilometer ten zuidwesten van Málaga in het zuiden van Spanje. De opsporingsoperatie genaamd ‘Midas-Ballestrinque’ begon volgens Spaanse media eind 2019. De Spaanse Nationale Politie is middels inlichtingenwerk de gangen van mensen nagegaan die eerder verdacht werden van het zeevervoer van cocaïne. De politie onderzocht daarbij voornamelijk zeilboten die voeren tussen de Costa del Sol en Gibraltar, het zuidelijkste puntje van het vasteland van Spanje. De drugsbende zou aanvankelijk met een ander schip hebben willen varen, maar kocht vanwege storingen het zeiljacht genaamd ‘Goldwasser’.

Volledig scherm Beelden van de drugsvangst. © POLICIA NACIONAL

In het jarenlange onderzoek naar deze drugssmokkelaars zijn meer aanhoudingen verricht. De plaatselijke media spreken van drie arrestaties aan de Costa del Sol in de plaatsen Mijas en Fuengirola.

Media die in Galicië over de drugszaak berichten melden de arrestatie van de bendeleider, een Zweed en ‘meerdere Nederlanders’. De bende zou onder anderen uit een Zweed en Nederlanders van Turkse komaf bestaan. Ook zouden twee personen aan boord van de cokezeiljacht zijn aangehouden: een Amerikaan en een Latijns-Amerikaan.

‘Verjaardagsfeestje’

De Spaanse Costa del Sol blijkt niet alleen voor toeristen maar ook voor Nederlandse criminelen een gewilde plek onder de zon. In vijf maanden tijd is dit al de derde aanhouding van een Nederlandse crimineel in langlopende opsporingsonderzoeken.

In juli werd de 31-jarige Amsterdammer Jeffrey S. in een Spaanse kroeg in Torremolinos gearresteerd op zijn eigen verjaardagsfeestje omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij liquidaties of moordplannen. De voortvluchtige Nederlander zou zich óók hebben schuilgehouden in de omgeving van Mijas, dat in de buurt ligt van de bekende badplaats Marbella.

Jeffrey S. wordt vervolgd in zaken die verband houden met de vete die in 2012 losbarstte in de Amsterdamse onderwereld. De strijdende partijen waren de groepen rond (de in mei 2014 geliquideerde) Gwenette Martha en Houssine ‘Hoes’ A. uit De Pijp. S. wordt tot het kamp van Hoes gerekend en is op verzoek van de Nederlandse politie in Spanje gearresteerd.

Vergismoord

Eind mei werd er ook al een Nederlander aangehouden die zich al langere tijd schuil hield aan de Spaanse Costa del Sol. De 40-jarige Noureddine H. wordt verdacht het plegen van een vergismoord op de Barnevelse dj Djordy Latumahina in 2016. Djordy reed in eenzelfde Mini als de crimineel. Verdachte Noureddine H. liep uiteindelijk tegen de lamp in San Pedro de Alcántara, eveneens vlakbij Marbella. Nourreddine wordt door de recherche beschouwd als een criminele compagnon van de beruchte Amsterdamse crimineel Salim B., ‘de Slang’.

Noureddine wordt ook verdacht van ‘betrokkenheid bij het uitlokken van voorbereidingshandelingen’ voor een moordaanslag in Berlijn op Naoufel F. in 2015 en deelname aan een criminele organisatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weet jij meer over deze zaak of wil je een misstand tippen? Dan komen we graag met je in contact. Stuur dan een berichtje via WhatsApp of Signal op: +31615377185. Of mail naar tips@ad.nl. Tippen kan anoniem. Je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacy statement.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: