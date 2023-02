Nederlandse honden vinden na 300 uur nog enkele overlevenden onder puin in Turkije

Op televisiebeelden is te zien dat reddingswerkers in Antakya de twee overlevenden naar ambulances brengen. Persbureau Anadolu zegt dat de 40-jarige vrouw bij bewustzijn is, over de toestand van de man is niets bekend. De reddingswerkers hadden ook een 12-jarige levend onder het puin vandaan gehaald, maar dat kind overleed later alsnog.