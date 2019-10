Nederlandse IS-vrouwen met kinderen ontsnapt uit kamp, ook om ‘dreiging andere vrouwen’

UPDATETwee vrouwelijke Syriëgangers hebben zich gisteren gemeld bij de Nederlandse ambassade in het Turkse Ankara, samen met hun drie kinderen. De vrouwen willen consulaire bijstand om terug te keren naar Nederland. Een van hen vluchtte uit een kamp vanwege (onder meer) de dreiging van andere vrouwen die terreurbeweging Islamitische Staat (IS) nog altijd fanatiek aanhangen.

De twee vrouwen blijken enkele weken geleden, nog voor de Turkse militaire actie in Noord-Syrië, te zijn ontsnapt uit detentiekamp Al Hol in Syrië. Minister Blok van Buitenlandse Zaken meldt dat de vrouwen en kinderen zich nu in Turkse detentie bevinden, in afwachting van vervolging of uitzetting door de Turkse autoriteiten.

Lees ook Play Zo ging de Amerikaanse aanval op Al-Baghdadi Lees meer

Nederlander

Een van hen is de Tilburgse Fatima H. Haar naam is gisteren in de staatscourant gepubliceerd bij een mededeling over intrekking van het Nederlanderschap. H.’s advocaat, Tamara Buruma, is boos omdat juist nu die stap is genomen. ,,Dit is gebeurd nadat zij zich gemeld heeft. Het komt op ons over als een reactie op dat feit.” Ze wijst erop dat de twee kinderen van de vrouw – die Nederlands zijn en blijven – sowieso recht hebben op consulaire bijstand, die H. nu ontzegd dreigt te worden omdat zij plots geen Nederlands staatsburger meer is. Op dit moment worden tegen de beslissing juridische procedures aangespannen.

Buruma heeft namens de vrouw het Openbaar Ministerie en de kinderbescherming ingeseind. H. wil de rechtszaak tegen zichzelf in Nederland bijwonen en zo ook zorgen dat haar kinderen hier een onderkomen vinden.

Tweede vrouw

De tweede vrouw heeft net als H. een tweede nationaliteit. Haar identiteit is nog onbekend. Haar advocaat André Seebregts vertelt dat de vrouw met haar 4-jarige zoontje vluchtte vanwege de dreiging die uitging van andere vrouwen in het kamp Al Hol. Vooral Russische en Tsjetsjeense jihadisten tonen zich in de kampen bijzonder fel tegen andere vrouwen die terreurbeweging IS niet fanatiek genoeg aanhangen. ,,Die dreiging werd steeds feller, daarnaast kwam de winter eraan. Vorige winter zijn veel kinderen gestorven.”

Seebregts zegt dat er ten tijde van haar vlucht al te weinig Koerdische bewakers waren om het kamp veilig te houden, die bewaking is sinds de Turkse inval alleen maar verminderd.

Kort geding