'Nederlandse Job betuigt spijt tegen Cambodjaanse autoriteiten'

Op de beelden wordt de gevangenen als eerste gevraagd wat zij verwachten, de komende tijd. ,,We weten het niet. We weten niet waarom we hier zijn", klinkt het enigszins wanhopig. Een van de gevangenen legt uit dat hij het beste voor heeft met het land. ,,Luister, ik woon hier al twee jaar. Ik heb respect voor de cultuur. Ik help Cambodjaanse kinderen, en ik help Cambodjaanse families. Ik heb geen enkel probleem met Cambodja. Ik heb één fout gemaakt. En het blijft bij die ene fout. Het spijt me."

Ook de Nederlandse Job van der W. staat naar verluidt bij de groep. Aan het eind van het filmpje zegt hij: ,,Ik wil alleen zeggen dat het me spijt." De man die hoogstwaarschijnlijk Job is, staat met kaalgeschoren hoofd en gekleed in een zwarte korte broek, T-shirt en slippers gelaten bij de groep. Hij laat in het filmpje weinig emoties zien. Over de 22-jarige Haarlemmer is verder niet veel bekend. Zijn vader, Ron van der W., wil geen commentaar geven op de situatie van zijn zoon en verwijst door naar Buitenlandse Zaken. Maar ook daar willen ze voorlopig nog niets over de benarde situatie van de Nederlander zeggen. Het is dus ook niet bekend of hij consulaire hulp krijgt op dit moment.