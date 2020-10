‘Nederlandse leider van ‘Europa’s meest actieve cocaïnebende’ verstopt zich in Dubai’

De vermeende leider van de drugsbende die vorige week werd opgerold tijdens een gelijktijdige politieoperatie in Spanje en Nederland, houdt zich schuil in Dubai. Het gaat om een Nederlander wiens identiteit nog niet is onthuld, meldt een Spaanse nieuwssite op basis van onderzoeksinformatie. Bij de gecoördineerde politieactie werden acht Nederlandse verdachten opgepakt.

Het zouden allemaal kopstukken zijn van een internationale criminele organisatie die volgens de Spaanse politie ‘de meest actieve was van Europa’ wat de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika betreft. De acht werden gearresteerd tijdens een gecoördineerde actie in de provincies Málaga en Valencia en in de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Papendrecht. Vijf verdachten werden in Spanje ingerekend, drie in Nederland. De acht mannen zijn volgens Spaanse media Marokkanen met een Nederlands paspoort.

Hetzelfde geldt voor de vermeende leider van de bende, meldt La Voz de Galicia. Het spoor van de Nederlander leidt naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) maar loopt daar dood, schrijft de Spaanse nieuwssite op basis van politie-informatie. De man zou zijn ondergedoken vanwege een onderzoeks- of arrestatiebevel dat is uitgevaardigd. Zijn keuze voor dit deel van de wereld houdt verband met het ontbreken van een uitleveringsverdrag tussen de VAE en Nederland. Dankzij zijn internationale netwerk kan hij er bovendien in de schaduw blijven, aldus de nieuwssite.

Het verhaal over de leider van de drugsbende doet denken aan dat van topcrimineel Ridouan Taghi. De ‘meest gezochte crimineel van Nederland’ werd in december vorig jaar gearresteerd in Dubai, waar hij over een valse identiteitskaart beschikte en in een ‘residentiële villa’ woonde.

Mocro-maffia

De cocaïnebende van de nog voortvluchtige Nederlander heeft ook een link met de zogenoemde mocro-maffia. De in Málaga gearresteerde Faysal E.O, die het belangrijkste kopstuk in Spanje en met name in de Zuid-Spaanse havenstad zou zijn geweest, maakt deel uit van deze in drugshandel gespecialiseerde bende. Zijn naam komt voor in talrijke drugs- en witwasonderzoeken in zowel Spanje als Nederland. Dit alles blijkt volgens de nieuwssite uit documenten van het onderzoeksteam van de guardia civíl in Galicië, dat zich bezighoudt met de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Dit team werkte samen met de Nederlandse politie. Faysal E.O had volgens de Spaanse politie direct contact met de cocaïneleveranciers in Colombia en zou telkens het containernummer hebben ontvangen waarin de drugs verstopt zaten.

La Voz de Galicia belicht ook de rol van de vermeende nummers twee, drie en vier binnen de criminele organisatie in Spanje. Het gaat om Mohamed M. alias Gordo (Spaans voor ‘dikke’), Fouad H. en Mohamed Y. alias Mo. Volgens de nieuwssite beschrijft de Spaanse politie M. als een gewelddadig persoon die in staat is om ‘krachtig op te treden’ als de situatie dit in de ogen van zijn organisatie vereist. Zowel Mohamed M. als Faysal E.O, het belangrijkste kopstuk in Spanje, kunnen volgens de politie snel beslissen over zaken die in korte tijd gedaan moeten worden. M. leidde daarnaast de vergaderingen en de communicatie die nodig was voor de succesvolle afronding van de drugstransporten. Hij onderhandelde ook over het geld dat betaald moest worden voor het ophalen van de drugscontainers uit de havens.

Contra-surveillance

Mohamed Y. alias Mo was een van de belangrijkste handlangers van Mohamed M. Hij was gespecialiseerd in contra-surveillance om te zien of de bendeleden niet door derden in de gaten werden gehouden en coördineerde de distributie van kleine drugszendingen na aankomst in Nederland. Brian v.d. B., alias Ojo (oog), Colo of Colombiano, en Johnny d.K waren de vertrouwenspersonen. De eerste woonde in een hostel in Vigo en regelde de registratieprocedures voor de containers. Hij fungeerde als de notaris van de Nederlanders en Colombianen door te verklaren dat elke drugscontainer veilig in de havens was aangekomen, aldus La Voz de Galicia. De Spaanse nieuwssite publiceerde ook foto’s van de zes verdachten.

De door Nederlanders gerunde drugsbende probeerde volgens de Spaanse politie ruim 6000 kilo cocaïne via verschillende Europese havens binnen te smokkelen. Tegelijkertijd met de arrestaties van de acht verdachten werd in de haven van Valencia in een zeecontainer 480 kilo cocaïne in beslag genomen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: