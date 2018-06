Nederlandse 'nep-coureurs' krijgen jarenlange celstraf voor drugssmokkel

In eerste instantie werden ze gecontroleerd omdat een illegale immigrant zich in hun vrachtauto had verstopt om zo het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Het Nederlandse duo wist hier niets van.



Toen de douane verder keek, bleek dat zich in het dak van de vrachtwagen zestig verborgen ruimtes bevonden. Daarin was 280 kilo wiet en 40 kilo cocaïne verstopt, met een totale waarde van 2,6 miljoen Britse ponden. Zo'n 3 miljoen euro.