Nederlandse overleden na noodweer op Mallorca

Eerder vandaag werd bekendgemaakt dat een 80-jarige Nederlandse vrouw wordt vermist op het eiland. Het is nog niet duidelijk of de overleden vrouw dezelfde is. Familie van de vrouw is op Mallorca en wordt bijgestaan door de Nederlandse consul, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Journalist Rob Burg uit Eindhoven zit op Mallorca in een vakantiehuisje in Palma, aan de kant van het eiland die niet ernstig getroffen is. Vandaag is hij naar het getroffen dorp gegaan. ,,Het was bijna onmogelijk om hier te komen. Door de hulpdiensten werden we tegengehouden. 'De wegen zijn niet veilig en allemaal afgezet', zo zeiden ze tegen ons." Daarom is Burg te voet naar het dorp gegaan. ,,Ook dat was niet makkelijk, want overal liggen diepe plassen.'' In het dorp zelf is de schade groot. Er heerst verslagenheid. ,,Mensen zijn overstuur, je ziet ze aangeslagen rondlopen. Je herkent het bijna niet terug hier, het is een enorme rotzooi. En dan hoor je hier dat er nog een kind van vijf vermist wordt, dat gaat je niet in de koude kleren zitten."