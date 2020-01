Nederlandse piloten die wegens drugs in vliegtuig waren opgepakt in Argentinië, komen vrij

‘Oud-adviseur bevestigt: Trump koppelde hulp Oekraïne aan onderzoek Biden’

4:30 De Amerikaanse president Trump wilde alle militaire hulp aan Oekraïne stopzetten totdat het land een onderzoek zou instellen naar de activiteiten van Joe en Hunter Biden in Oekraïne. Dat schrijft voormalig veiligheidsadviseur van Trump John Bolton in een nog te verschijnen boek, volgens de krant The New York Times.