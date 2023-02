Nederlandse plofkrakers proberen met laserpen te ontkomen aan Duitse politie

Na een wilde achtervolging heeft de Duitse politie afgelopen nacht bij Keulen drie Nederlanders gearresteerd. De twintigers worden verdacht van een plofkraak die grote schade aanrichtte in een woon- en bedrijfsgebouw in Kierspe, zo’n 50 kilometer oostelijker.

Omwonenden hoorden omstreeks 02.00 uur meerdere explosies in het Volksbank-filiaal op de begane grond van het pand en belden de politie. De daders wisten aanvankelijk te ontkomen, maar hun vluchtwagen kon een klein half uur later worden gelokaliseerd aan de hand van de beschrijving door getuigen. Agenten die de donkere Audi voorbij zien razen, zetten de achtervolging in.

Tijdens de tocht verblinden de inzittenden hun achtervolgers met een laserpen in een poging hen af te schudden. Dat mislukt en uiteindelijk weten de agenten de wagen te stoppen in een doodlopende straat in Odenthal aan de oostkant van Keulen. De drie verdachten vluchten te voet een bos in, waar ze niet veel later met behulp van een politiehelikopter met warmtecamera worden gevonden. De mannen verzetten zich tegen hun arrestatie, maar de agenten weten hen te overmeesteren met gebruik van pepperspray.

Bewijsmateriaal gevonden

De verdachten zijn tussen de 23 en 24 jaar oud en komen uit Nederland. In hun vluchtwagen zijn talrijke sporen gevonden alsook bewijsmateriaal, zo maakten politie en justitie vandaag bekend.

Om wat voor materiaal het gaat en of er ook buitgemaakte bankbiljetten tussen zitten, is onduidelijk. ,,Daar kan ik omwille van het onderzoek geen mededelingen over doen’’, zegt de woordvoerder van de politie Märkischer Kreis. Over de vluchtwagen wil hij wel iets kwijt. ,,Het was een Audi RS3 waarvan we nog niet kunnen zeggen of het gaat om een gehuurd of gestolen voertuig.’’ De ervaring leert volgens hem dat de kentekenplaten in zulke gevallen meestal niet kloppen.

Waar de verdachten vandaan komen in Nederland, kan hij nog niet zeggen. ,,Van één van hen is wel de identiteit bekend’’, aldus de zegsman. Onderzoek moet volgens hem uitwijzen of de drie gelinkt kunnen worden aan andere plofkraken in de deelstaat Noordrijn-Westfalen of andere Duitse deelstaten.

Nog twee Nederlanders

De arrestatie van de Nederlandse plofkraak-verdachten was al de tweede binnen 24 uur. In de nacht van maandag op dinsdag arresteerden agenten in de aangrenzende deelstaat Rijnland-Palts twee Nederlanders die verdacht worden van een plofkraak aan de rand van Koblenz, omstreeks 02.00 uur. Daarna veroorzaakten ze met hun vluchtwagen een verkeersongeval in de buurt van Bad Hönningen, waarbij het voertuig in een naast de weg gelegen greppel terechtkwam.

De inzittenden gingen er te voet vandoor. De politie wist twee van hen zo’n drie uur later met behulp van een helikopter te lokaliseren in een nabijgelegen bosgebied. Ze hadden zich verstopt in het struikgewas bij een camping. Het duo had een sporttas bij zich met daarin een grote hoeveelheid geld, vermoedelijk afkomstig uit de opgeblazen geldautomaat. De verdachten van 19 en 21 jaar oud verschenen woensdag voor de onderzoeksrechter, bij wie ze zich op hun zwijgrecht beriepen. De Nederlanders zijn in voorlopige hechtenis genomen en overgebracht naar afzonderlijke huizen van bewaring gebracht, meldde de regionale omroep SWR.

Nieuwe dreiging

Medio januari kregen drie Nederlandse plofkrakers in de deelstaat Nedersaksen ook al een ongeluk tijdens hun vlucht. Daarna dwongen ze een vrouw haar autosleutels af te geven en namen haar mee als gijzelaar. De politie wist het trio te arresteren. Justitie sprak van ‘een geheel nieuwe dreiging’.

Volledig scherm De BMW van de plofkrakers belandde na het verkeersongeluk in een naast de weg gelegen greppel. © Videostill SWR

Minstens één per dag

Statistisch gezien vindt in Duitsland dagelijks minstens één plofkraak plaats. Hoeveel het er afgelopen jaar waren, is nog niet bekend maar vast staat al wel dat het er meer waren dan ooit te voren. ,,Soms werden vijf geldautomaten in één nacht opgeblazen’’, verklaarde een woordvoerder van de federale recherche medio januari aan Tagesschau, het journaal van de publieke ARD-omroepen.

Begin december stond de plofkraakteller al op zo’n 450, meldde Welt am Sonntag. In 2021 waren bijna zestig plofkraken minder geregistreerd (392). In 2020 ging het om 414 plofkraken, maar liefst 65 meer dan in 2019.

Audi-bende

Veel plofkraken kunnen worden toegeschreven aan een crimineel netwerk in Nederland. Het wordt ook wel Audi-bende genoemd, een verwijzing naar de krachtige, snelle en meestal gestolen wagens van dit merk waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. De groepering heeft haar zwaartepunt in de regio Amsterdam-Utrecht en telt volgens de Duitse federale recherche zo’n driehonderd leden, volgens Europol ongeveer vijfhonderd. Ze opereren in wisselende samenstelling.

Volledig scherm © Videostill SWR

