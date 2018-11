Nederlandse politie hielp bij aanhouding misbruikverdachte Kenia

UpdateDe Nederlandse politie heeft bijgedragen aan de aanhouding van Hans V., die in Kenia verdacht wordt van het misbruiken van meisjes uit zijn eigen weeshuis. De politie onderzocht in beslag genomen computers en telefoons en leverde ook een beperkte financiële bijdrage. Dat meldt de politie in een persbericht.

Vandaag werd bekend dat V. twee weken langer in de cel moet blijven. Dat bepaalde magistraat Caroline Nzimbo vandaag in Nairobi. V. ontkende voor de rechtbank dat hij onbetamelijk contact had met de meisjes. Volgens het Keniaanse medium Daily Nation vond het misbruik twee jaar geleden plaats in Roysambu, een wijk in hoofdstad Nairobi. V. hield zich daarna verborgen voor de politie.

Gisteren werd hij opgepakt. De komende twee weken hoort justitie de vermeende slachtoffers; drie meisjes van 8, 9 en 10 jaar oud. Bij zijn arrestatie had V., die al minimaal twintig jaar in het Afrikaanse land verblijft, een ongeldig paspoort bij zich. Dat duidt er volgens lokale media op dat hij mogelijk illegaal in het land verblijft.

Ontsteltenis

In 2001 was de man ook al verdachte in een ernstige misbruikzaak, waarbij kinderen uit zijn weeshuis betrokken waren. V. werd echter vrijgesproken, tot ontsteltenis van de lokale kinderrechtenorganisatie The Cradle, die de zaak aanspande. Daarna startte hij elders een nieuw weeshuis op.

De Nederlandse politie verleent vaker steun bij onderzoeken naar seksueel misbruik door Nederlanders in het buitenland. ,,Kindermisbruikers trekken zich niets aan van landsgrenzen en opereren soms binnen netwerken. Door bij te dragen aan onderzoeken in het buitenland kunnen ook gevallen van kindermisbruik en anders strafbare feiten in eigen land worden ontdekt en gestopt.”