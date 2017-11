‘Nederlandse’ presidentskandidate: 15 jaar cel na oneerlijk proces

,,Erg pijnlijk voor Rwanda en een regelrechte blamage voor Nederland”, zegt de Haagse advocaat Jan Hofdijk, die Ingabire eerder bijstond. ,,Het was immers Nederland dat de rechtspraak in Rwanda optuigde en steeds volhield dat haar proces wel eerlijk was.”



Ingabire (49) woonde zestien jaar in Nederland voor ze in 2010 naar Rwanda terugkeerde en het opnam tegen huidig president Paul Kagame, die al niet de reputatie had zachtzinnig om te springen met oppositiekopstukken. Ze kreeg bijna meteen huisarrest en werd in oktober gearresteerd. Daags voor haar arrestatie mailde ze deze krant dat er steeds meer politie voor haar huis stond en ze zich zorgen maakte.



In 2012 kreeg ze acht jaar cel, in 2013 kwamen er daar in hoger beroep nog eens zeven bij. Volgens het Hof in Afrika is Ingabire’s recht op verdediging geschonden, alsook haar recht ‘om meningen uit te dragen’. Het Hof vraagt Rwanda nu om ‘gepaste maatregelen’ te nemen, maar de kans dat zij wordt vrijgelaten of een nieuw proces krijgt is klein, aldus haar huidige advocate Caroline Buisman. ,,Drie dagen voor onze zitting trok Rwanda zelfs zijn erkenning van het Hof weer in, maar dat maakt voor de zaak van Ingabire niet uit: voor alle zaken die al liepen blijft Rwanda onderworpen aan het Hof.”