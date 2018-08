Nederlandse Shannon (30) dood gevonden op Malta

Volgens de politie helpt een Nederlandse man bij het onderzoek naar de toedracht van haar dood. Hij is op dit moment geen verdachte. Een andere Nederlandse man zit vast. Het zou gaan om haar ex-vriend, die inmiddels een bekentenis af zou hebben gelegd. De politie wil dat echter niet bevestigen.



Mak, die oorspronkelijk uit Monnickendam komt, werd volgens lokale media even na 06.00 uur gevonden tussen twee auto's in de plaats Sta Venera. Haar keel zou zijn doorgesneden. Een bekende reageert geschrokken: ,,Op Malta gebeurt af en toe wel wat, maar zo'n brute moord is niet normaal. Ze was gewoon een spontane en vrolijke meid.'' Een graag geziene gast ook, bijvoorbeeld op bijeenkomsten van Nederlanders op Malta, die gezamenlijk feesten zoals Koningsdag vieren. ,,Ze hield van een feestje, was niet saai of verlegen.'' Shannon was bruisend.



Nu luidt een moordzaak het einde van haar leven in. Familie van de vrouw vertrekt zo snel mogelijk naar Malta. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de familie van de vrouw op de hoogte te hebben gebracht. Desondanks vernamen meerdere familieleden het nieuws via de media.