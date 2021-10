Nederlandse Swen en Cynthia voelden aardbeving Kreta: ‘Alsof we op een drijvend terras zaten’

Ten oosten van Kreta is om 11.24 uur Nederlandse tijd onder de zeebodem een aardbeving geweest met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum was op ongeveer 100 kilometer van de hoofdstad van het Griekse eiland, Iraklion. Swen en Cynthia Blikman uit Zierikzee waren erbij toen ‘ineens alles begon te trillen’.

De autoriteiten hebben uit voorzorg voor een vloedgolf gewaarschuwd, maar er zijn geen slachtoffers op Kreta gemeld. Volgens de eerste berichten is in het oosten van het eiland een kerkje ingestort. Griekse politie en brandweer zijn momenteel bezig met het controleren van gebouwen in de regio Sitia.

Vrijwel tegelijkertijd is een aardbeving bij het eiland Karpathos gemeld, ruim 80 kilometer ten oosten van Kreta. Die beving had volgens de eerste berichten een kracht van 4,5 op de schaal van Richter en zou ook te voelen zijn geweest in omringende landen. Zo melden internationale media dat ook de grond in Egypte en Cyprus geschud heeft. Ruim twee weken geleden werd het eiland Kreta zelf door een aardbeving met een kracht van 5,8 getroffen. Toen viel er een dode en een tiental gewonden.

Alsof er niets gebeurd was

De Nederlandse Swen en Cynthia Blikman zijn op vakantie op het Griekse eiland en hadden voor vandaag een tripje gepland richting Sitia. Daar was de aardbeving het sterkst te voelen. ,,Vanmorgen waren we nog bij het havenplaatsje Agios Nikolaos, daarna zijn we op een terrasje in Elounda gaan zitten”, vertelt Swen. ,,Ineens begon alles te trillen. Het leek wel alsof we op een drijvend terras zaten, maar we zaten gewoon op de grond. Ik keek mijn vrouw aan, en we konden het allebei niet plaatsen. Tot we naar binnen keken en de lampen ook zagen schudden.”

Quote De toeristen waren in paniek, maar de Grieken gingen gewoon door met waar ze mee bezig waren Swen Blikman

Je zou denken dat een aardbeving van zo'n magnitude veel paniek veroorzaakt, maar dat was in Elounda absoluut niet het geval, zegt Swen: ,,Dat was nog wel het raarste. We waren allebei gedesoriënteerd, maar het personeel ging gewoon door alsof er niets aan de hand was. We zagen beelden van Heraklion waar iedereen op straat stond, maar dat was daar echt niet het geval. De toeristen waren in paniek, maar de Grieken gingen gewoon door met waar ze mee bezig waren.”

Ondanks hun plannen hebben Swen en Cynthia toch besloten terug naar het hotel te gaan. ,,We hebben geen schade gezien, maar we wilden het er niet op wagen om verder te gaan.”

