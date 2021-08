Nederlandse toerist in Ardennen gaat door het lint bij komst deurwaarder, agent gewond

VIDEO Veilig­heids­ex­pert: ‘Tijdstip dood Belarussi­sche activist geen toeval, Loekasjen­ko wil signaal afgeven’

4 augustus De uitgeweken Belarussische activist Vitali Sjisjov is mogelijk vermoord door de geheime dienst van zijn vaderland. Sjisjov zocht uit of zijn naar Oekraïne uitgeweken landgenoten medestrijders waren, of juist spionnen.