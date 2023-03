Nederlandse toeriste in India neergestoken door man die haar tent binnensluipt met mes en ducttape

Een Nederlandse toeriste (29) is tijdens haar vakantie in het Indiase Goa neergestoken door een Indiër. Hij sloop dinsdagnacht haar tent binnen met een rol tape. Toen een andere man haar te hulp schoot, stak de aanvaller hen beiden neer met een keukenmes.

Volgens Indiase media werd de man donderdag aangehouden. Hij zou al twee jaar als barman in het betreffende tentenresort in Goa werken. Zowel de toeriste als de man die haar te hulp schoot, liepen ernstige verwondingen op. De vrouw werd onder andere gestoken in haar bovenrug en buik. Ze zou ook een operatie hebben ondergaan na de aanval.

Deur van stof

Tegen de politie vertelde de Nederlandse dat ze sinds begin deze maand door India aan het reizen was en op weg was voor een vierdaagse yogaretraite in Goa. Ze zou voorafgaand daaraan één nachtje in het resort slapen. Na het avondeten trok ze zich dinsdag terug in haar tent, waarvan de deur bestond uit een stuk stof. Rond 02.00 uur werd ze wakker toen er iemand in haar tent stond.

‘Plotseling werd het licht aangeknipt’, vertelt ze in haar politieverklaring volgens Indiase media. ‘Ik zag een man die de klamboe rond mijn bed aan de kant deed. Hij had ducttape in zijn hand en greep me vast. Toen ik om hulp begon te schreeuwen, zei hij dat ik mijn bek moest houden. Anders zou hij me vermoorden. Ik beet heel hard in zijn vingers toen hij zijn hand op mijn mond legde’.

Terwijl de vrouw blijft vechten voor haar leven en om hulp roept, komt een tweede man de tent ingelopen. ‘Ik was in eerste instantie bang dat het een handlanger van die aanvaller was. Maar hij zei dat hij me kwam helpen, daarna ontstond er een gevecht tussen de twee mannen’.

De aanvaller lijkt te vluchten, maar keert vlak daarna terug naar de tent met een keukenmes. Hij steekt de man neer, die daarop bloedend op zoek gaat naar hulp. „Daarna stak hij op mij in”, vertelt de vrouw. „Ik probeerde hem te overmeesteren en wist zijn mes af te pakken. Daarna sloeg hij op de vlucht.” Ze zoekt op het resort naar iemand die kan helpen, maar er is niemand aanwezig. Uiteindelijk houden lokale bewoners een passerende auto aan die haar naar het ziekenhuis brengt.

Bovenop de Nederlandse

De man die haar tijdens de aanval te hulp schoot, raakte gewond aan zijn hoofd en rug. Hij is inmiddels geopereerd aan zijn verwondingen. De man zat op het late tijdstip te eten met zijn vrouw toen hij de toeriste hoorde schreeuwen. Toen hij haar tent in rende, zat de aanvaller bovenop de Nederlandse. „Ik schopte en sloeg hem van haar af en joeg hem weg", vertelt hij The Indian Express.

De man bedekt de vrouw met lakens als de aanvaller plotseling terugkeert naar de tent. „Hij stak me neer waarna het bloed uit mijn hoofd gutste. Ik vluchtte om hulp te halen en vroeg mijn familie om de vrouw te redden.”

De steekpartij volgt vlak nadat een Japanse toeriste was lastiggevallen door een groep mannen tijdens de viering van het Holi-feest. Het roept in Indiase media de vraag op in hoeverre buitenlandse, vrouwelijke toeristen veilig zijn in het land.