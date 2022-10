Nederlandse toeristen halsoverkop teruggehaald na mogelijke hondsdolheid: ‘Snel antistoffen nodig’

aantal meldingen stijgtZeker acht Nederlandse toeristen zijn deze zomer met spoed weggehaald uit hun vakantieland nadat ze mogelijk besmet zijn geraakt met rabiës, oftewel hondsdolheid. Dat meldt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross Assistance. Het aantal meldingen van Nederlanders die vermoeden het virus in het buitenland te hebben opgelopen stijgt. ,,We weten niet precies waarom, maar het valt ons wel op”, zegt Angela Looyé van Eurocross.

Hondsdolheid is een ernstige infectie van de hersenen en wordt verspreid door een besmet dier, bijvoorbeeld via een lik of beet. Koorts, hoofdpijn en misselijkheid zijn de eerste symptomen, een stijve nek en verlammingen zijn verschijnselen in een later stadium. Voor de coronapandemie nam het aantal Nederlanders dat het virus kreeg op reis in het buitenland toe.

Nu het aantal buitenlandse reizen weer toeneemt, ziet de alarmcentrale een stijging in het aantal rabiësmeldingen. ,,Er wordt meer gereisd, maar het kan ook zijn dat reizigers weten dat ze ons moeten bellen als ze mogelijk zijn besmet”, zegt Looyé. Tussen 2016 en 2018 verdubbelde het aantal meldingen van rabiës van 163 naar 342, constateert Eurocross. In de eerste helft van 2022 zijn 116 meldingen binnengekomen. Deze zomer, van 4 juli tot 4 september, kwamen daar nog 130 hulpvragen bij, tegenover slechts 10 meldingen in 2021 en 2020.

De meeste meldingen zijn afkomstig uit Indonesië (14 procent), Thailand (12 procent) en Colombia (9 procent). Maar Looyé benadrukt dat rabiës zich niet beperkt tot Azië en Zuid-Amerika. ,,Rabiës komt ook in Afrika en zelfs in Europa voor, bijvoorbeeld in Polen, Roemenië, Albanië en Turkije.”

Zo snel mogelijk behandeling

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lopen de meeste Nederlandse patiënten met hondsdolheid het virus in het buitenland op. In de afgelopen veertig jaar zijn volgens het gezondheidsinstituut in Nederland vijf mensen overleden aan rabiës. Wereldwijd gaan elk jaar zo’n 50.000 mensen dood aan de ziekte.

Iemand die mogelijk in contact is gekomen met hondsdolheid moet onmiddellijk behandeld worden. ,,Als je rabiës hebt, ga je dood. Zo hard en simpel is het”, zegt Looyé. In sommige vakantielanden - met name in Zuid-Amerika - is medicatie tegen rabiës slecht voorhanden, waardoor de reis abrupt beëindigd moet worden. ,,Het levert reizigers ongelooflijk veel stress op als ze zijn gekrabd of gebeten. Bij een eventuele besmetting moet je namelijk heel snel zijn.”

Ontwijk dieren

In de meest urgente gevallen betekent dat maar één ding: zo snel mogelijk repatriëren naar Nederland en de antistoffen toedienen. Dat is deze zomer al bij acht verschillende Nederlanders gebeurd. Een goede manier om gedoe te voorkomen is vooraf vaccineren, zegt Eurocross. Wie zich vooraf laat inenten krijgt gewoonlijk drie vaccinaties, die zo’n 70 euro per stuk kosten. Deze worden alleen vergoed als ze verplicht zijn voor een bepaald gebied en wanneer iemand drie maanden of langer op reis gaat.

Als een gevaccineerde reiziger later nog gebeten wordt door een dier met hondsdolheid, dan is slechts nog een boostervaccin nodig. ,,Loop met een grote boog om dieren heen en bezoek geen risicovolle bezienswaardigheden zoals een Monkey Forest”, adviseert Floriana Luppino, arts bij Eurocross, verder nog. ,,En neem bij een mogelijke besmetting altijd direct contact op met je alarmcentrale.”

Getraumatiseerd

Om een beter beeld te krijgen van de omstandigheden waarin reizigers mogelijk besmet zijn geraakt met rabiës, werkt Eurocross al jaren samen met de vaccinatiepoli van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Uit die onderzoeken blijkt dat 60 procent van de toeristen die in een dergelijke situatie komt angst ervaart. ,,Ik weet nog van een reiziger die in Afrika was gebeten door een aap”, zegt Looyé. ,,Zij is gerepatrieerd en heeft de antistoffen pas in Nederland ontvangen. Een paar maanden later sprak ik haar weer en toen was ze nog zo getraumatiseerd dat ze er nauwelijks over kon praten. Ze twijfelde nog steeds of ze het alsnog kon krijgen. In de meeste gevallen komen de klachten zo’n twintig tot negentig dagen na de besmetting.”

Het is voor Looyé en haar collega’s bij Eurocross een raadsel waarom er niet meer aandacht is voor rabiës. ,,Wij besteden er geregeld aandacht aan, maar wij bereiken simpelweg niet iedereen. Wellicht is het veel beter om mensen erop te wijzen als ze een reis boeken. Als je je vooraf laat vaccineren wanneer je naar een risicobestemming gaat, levert dat in ieder geval een stuk minder stress op.”

Amper in Nederland

De mens kan tegen hondsdolheid worden ingeënt, maar dit gebeurt eigenlijk alleen bij reizigers naar bepaalde verre bestemmingen. In Nederland en de rest van West-Europa komt hondsdolheid niet meer voor, omdat wij honden, maar ook wilde dieren zoals bijvoorbeeld vossen gevaccineerd hebben.

Toch kan het virus nog altijd meekomen met jonge hondjes uit Oost-Europa die in ons land worden ingevoerd, waarschuwde dierenarts-microbioloog Paul Overgaauw eerder.

Hoe verspreidt het zich?

Hondsdolheid is een virusziekte, die zoogdieren meestal aan elkaar doorgeven via speeksel. Het virus verspreidt zich langzaam door het lichaam totdat het in het centrale zenuwstelsel terechtkomt, behandeling moet plaatsvinden voordat het daar terechtkomt.

De ziekte treft vooral de jongsten en de armsten, blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hondsdolheid komt in zo’n 150 landen voor, met name in Afrika en Azië. Vooral op het platteland, waar vaccins niet of amper beschikbaar zijn, heeft rabiës vaak de dood tot gevolg.

